Splitska policija 'zatvorila' pet recidivista, oduzeli 2 motocikla

Splitsko-dalmatinska policija tijekom vikenda je uhitila pet ponavljača najtežih prometnih prekršaja uključujući vožnju pod utjecajem alkohola i droga, odbijanje zaustavljanja i vožnju bez vozačke dozvole, a tijekom akcije su zaplijenjena i dva motocikla, doznaje se u ponedjeljak u policiji. U subotu na području Makarske 19-godišnji motociklist recidivist počinio je osam teških prometnih prekršaja. Policija je uočila motocikl bez registarske oznake i naredila vozaču da se zaustavi, no on je nastavio vožnju u suprotnoj traci i izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom.

Ispostavilo se da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog devet negativnih bodova, a preliminarnim testiranjem utvrđeno je da je vozio pod utjecajem droga. Osim toga, motocikl nije bio registriran, tehnički ispravan niti osiguran. Policija je oduzela motocikl, a sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, kaznu zatvora od 60 dana, novčanu kaznu od 1.620 eura, zabranu upravljanja vozilom na godinu dana te trajno oduzimanje motocikla.

Dan ranije u Splitu policija je zaustavila 58-godišnjeg vozača motocikla, kojem je oduzeta vozačka dozvola zbog čak 15 negativnih bodova. Policija je oduzela motocikl i uhitila vozača, koji je nakon toga odveden na sud. S obzirom na njegovu povijest ponavljanja prometnih prekršaja, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora od 45 dana i trajno oduzme motocikl. Sud je odredio zadržavanje na 10 dana, a odluka o odgovornosti bit će donesena uskoro.

Istog dana u Trogiru zaustavljen je 34-godišnji vozač koji je odbio testiranje na droge. Ranije je već pet puta prekršajno procesuiran, a policija je sudu predložila da mu izrekne kaznu zatvora od 30 dana te zabranu vožnje na šest mjeseci. Sud je odredio zadržavanje od 13 dana, a presuda o odgovornosti bit će donesena naknadno.

U Splitu je u subotu policija zaustavila 31-godišnjeg vozača koji je za volanom bio s 2,16 promila alkohola u krvi. Vozač je uhićen, zadržan do otrježnjenja i odveden na sud koji je odredio zadržavanje na devet dana, a odluka o odgovornosti bit će donesena uskoro.

Zadržavanje od 15 dana sud je odredio 36-godišnjaku koji je dok Dicma zaustavljen u vožnji iako mu je dozvola ranije poništena zbog negativnih prekršajnih bodova.

Na sudu je završio i 21-godišnjak koji se u subotu u Splitu odbio zaustaviti policiji, a automobilom je, bez položenog vozačkog ispita i alkoholiziran, prevozio šest osoba. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će donesena naknadno.