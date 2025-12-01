Obavijesti

News

Komentari 0
PROMETNI PREKRŠAJI

Splitska policija 'zatvorila' pet recidivista, oduzeli 2 motocikla

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Splitska policija 'zatvorila' pet recidivista, oduzeli 2 motocikla
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Dan ranije u Splitu policija je zaustavila 58-godišnjeg vozača motocikla, kojem je oduzeta vozačka dozvola zbog čak 15 negativnih bodova

Splitsko-dalmatinska policija tijekom vikenda je uhitila pet ponavljača najtežih prometnih prekršaja uključujući vožnju pod utjecajem alkohola i droga, odbijanje zaustavljanja i vožnju bez vozačke dozvole, a tijekom akcije su zaplijenjena i dva motocikla, doznaje se u ponedjeljak u policiji. U subotu na području Makarske 19-godišnji motociklist recidivist počinio je osam teških prometnih prekršaja. Policija je uočila motocikl bez registarske oznake i naredila vozaču da se zaustavi, no on je nastavio vožnju u suprotnoj traci i izazvao prometnu nesreću s materijalnom štetom.

Ispostavilo se da mu je vozačka dozvola ukinuta zbog devet negativnih bodova, a preliminarnim testiranjem utvrđeno je da je vozio pod utjecajem droga. Osim toga, motocikl nije bio registriran, tehnički ispravan niti osiguran. Policija je oduzela motocikl, a sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, kaznu zatvora od 60 dana, novčanu kaznu od 1.620 eura, zabranu upravljanja vozilom na godinu dana te trajno oduzimanje motocikla.

OSTALI BEZ AUTOMOBILA Saznali smo koliko je vozila trajno oduzeto recidivistima, brojka bi vas mogla iznenaditi
Saznali smo koliko je vozila trajno oduzeto recidivistima, brojka bi vas mogla iznenaditi

Dan ranije u Splitu policija je zaustavila 58-godišnjeg vozača motocikla, kojem je oduzeta vozačka dozvola zbog čak 15 negativnih bodova. Policija je oduzela motocikl i uhitila vozača, koji je nakon toga odveden na sud. S obzirom na njegovu povijest ponavljanja prometnih prekršaja, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora od 45 dana i trajno oduzme motocikl. Sud je odredio zadržavanje na 10 dana, a odluka o odgovornosti bit će donesena uskoro.

Istog dana u Trogiru zaustavljen je 34-godišnji vozač koji je odbio testiranje na droge. Ranije je već pet puta prekršajno procesuiran, a policija je sudu predložila da mu izrekne kaznu zatvora od 30 dana te zabranu vožnje na šest mjeseci. Sud je odredio zadržavanje od 13 dana, a presuda o odgovornosti bit će donesena naknadno.

U Splitu je u subotu policija zaustavila 31-godišnjeg vozača koji je za volanom bio s 2,16 promila alkohola u krvi. Vozač je uhićen, zadržan do otrježnjenja i odveden na sud koji je odredio zadržavanje na devet dana, a odluka o odgovornosti bit će donesena uskoro.

ISKLJUČILI 26 VOZAČA 'Rekorder' iz Dugopolja vozio s čak 2,92 promila, recidivistu iz Stobreča sud poslao u zatvor
'Rekorder' iz Dugopolja vozio s čak 2,92 promila, recidivistu iz Stobreča sud poslao u zatvor

Zadržavanje od 15 dana sud je odredio 36-godišnjaku koji je dok Dicma zaustavljen u vožnji iako mu je dozvola ranije poništena zbog negativnih prekršajnih bodova. 

Na sudu je završio i 21-godišnjak koji se u subotu u Splitu odbio zaustaviti policiji, a automobilom je, bez položenog vozačkog ispita i alkoholiziran, prevozio šest osoba. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će donesena naknadno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025