Splitska riva potopljena, more došlo do kafića, a jugo sve jače

Snažna sredozemna ciklona počela je djelovati na vrijeme na Jadranu. Tlak zraka u Istri na razini mora pao je na samo 978 hektopaskala, a slične vrijednosti uskoro se očekuju u Dalmaciji. Radi se o najnižem tlaku zraka posljednjih nekoliko godina.

Kišno nevrijeme pogodilo je Rovinj gdje je već palo preko 70 litara kiše po kvadratnom metru, a navečer će kišno nevrijeme zahvatiti velik dio Dalmacije. Jugo je u stalnom jačanju, a u Splitu najjači udari do 19 sati bili su do 114 km/h, javlja Dalmacija Danas.

U Splitu se i more počelo prelijevati preko rive te su valovi došli do prvih kafića.

Jugo povećava valovitost mora koje stvara sve veće probleme u prometu morem. U prekidu su trajektne linije: Valbiska-Merag, Lopar–Valbiska, Prizna-Žigljen, Porozina-Brestova, Šibenik–Kaprije–Žirje, Drvenik-Sućuraj, Sumartin-Makarska, Trogir/Soline-Drvenik Mali-Drvenik Veli, Prapratno-Sobra, Dubrovnik-Lopud-Suđurađ i Orebić-Dominče te katamaranske linije: Pula–Zadar, Rijeka-Cres–Mali Lošinj, Rijeka–Lun (Tovarnele)–Rab, Zadar-Sali-Zaglav-Bršanj, Split-Rogač-Milna, Split-Hvar-Korčula, Split-Vis, Split-Bol-Jelsa, Split-Hvar-Vela Luka-Ubli i brodske linije: Komiža-Biševo, Zadar–Preko, Rava-Iž-Zadar, Ilovik-Mrtvaška, Mali Lošinj–Unije–Susak i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

Vozači, oprez - kolnici su mokri i skliski

Snijeg pada u Gorskom kotaru i Lici. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, u većem dijelu zemlje. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru, Slavoniji i Baranji. Mogući su odroni. HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Senja promet je zabranjen za I. i II. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp prikolicom, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom. Na Krčkom mostu promet je zabranjen za I. skupinu vozila - autobuse na kat vozila s kamp prikolicom i motocikle.

Što se tiče vremena u subotu, u noći i ujutro će biti oblačno, u većini krajeva uz kišu, obilnu na Jadranu i područjima uz njega, a u gorskoj i središnjoj unutrašnjosti susnježicu i snijeg. Sa zapada tijekom prijepodneva postupan prestanak kiše i razvedravanje, pa će poslijepodne prevladavati sunčano.

Na kopnu će umjeren i prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar prijepodne slabjeti i okrenuti na jugozapadni. Na Jadranu će jak i olujan sjeverozapadnjak, a uz obalu bura, u drugom dijelu dana slabjeti. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 2, na krajnjem istoku i do 5, a na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9 na kopnu te između 10 i 15 °C na obali i otocima.

