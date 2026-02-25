Obavijesti

DOBIT ĆE I USKRSNICE

Šuta povećao naknade: Za treće dijete čak 8000 eura, bit će i veće potpore umirovljenicima

Grad diže iznose za djecu, osobe s invaliditetom, umirovljenike i socijalno ugrožene: 'Ulaganje u socijalu nije trošak'

Kao Grad smo pri donošenju proračuna donijeli odluku o povećanju mjera kroz Odluku o socijalnoj skrbi koja će se uputiti na javno savjetovanje čime smo željeli pokazati da ulaganje u socijalu nije trošak već ulaganje u kvalitetniji život. Fokus i kategorije koje pokrivamo su djeca i mladi, osobe s invaliditetom i njihove obitelji, udomitelji, umirovljenici i socijalno ugroženi građani - istaknuo je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta na konferenciji za novinare u srijedu. 

Šuta je predstavio novu Odluku o socijalnoj skrbi koja donosi povećanje niza naknada i potpora. Dokument ide u javno savjetovanje, a obuhvaća pet ključnih skupina građana.

Veće naknade za novorođene

Naknade za novorođenu djecu nisu se mijenjale od 2018. godine, a sada slijedi značajan rast. Za prvo dijete iznos se povećava s 265 na 500 eura, za drugo s 530 na 750 eura, dok će za treće i svako sljedeće dijete roditelji dobiti 8000 eura potpore. Pravo na ovu potporu, osim roditelja, odsad imaju i udomitelji.

Grad će udomiteljima dodatno sufinancirati cjelokupni program jaslica i dječjih vrtića, a predviđena je i stopostotna potpora za djecu čija su oba roditelja osobe sa stopostotnim invaliditetom.

Inkluzivni dodatak i stipendije

Inkluzivni dodatak za osobe s invaliditetom i njihove njegovatelje ubuduće će iznositi 550 eura. Povećavaju se i stipendije: učenici će primati 150 eura, a studenti 200 eura mjesečno.

Za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom osigurano je 1,1 milijun eura.

Veće pomoći za oboljele i umirovljenike

Jednokratna novčana pomoć za osobe oboljele od malignih bolesti povećava se s dosadašnjih 390 na 450 eura. Isti iznos odnosi se i na svako dijete do 18 godina koje boluje od teške dijagnoze.

Umirovljenicima koji posjeduju karticu 'Moj zlatni Split potpora raste na ukupno 450 eura, raspoređenih na mjesečne isplate..

Sve navedene kategorije ostvaruju i pravo na Uskrsnicu, koja će biti povećana s 60 na 70 eura. 

