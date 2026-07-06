Kajo, Kobran i Zala samo su neki od pasa splitskog psihijatra s Duilova koji su u novim domovima s brižnim i odgovornim udomiteljima dobili priliku oporaviti se od proživljenih trauma. Iako su poznavali samo život na lancu, a od čovjeka iskusili samo ono najgore, oni to ljudima nisu zamjerili. I dalje vjeruju u ljude i za svoga čovjeka spremni su učiniti sve, složni su njihovi udomitelji. Mi smo razgovarali s njih troje koji su udomili tri psa iz Splita u tipu bul terijera, a koji su se u novim domovima doslovno preporodili.

Pokretanje videa... VIDEO Splitski psihijatar ih je mučio i izgladnjivao, napokon su sretni: Kajo, Kobran i Zala našli su dom | Video: privatna arhiva

- Došao je kod nas u listopadu 2025. Bio je jako plah. Bojao se svega. Sve mu je bilo novo, tako da sam s njim od početka radila na dizanju njegova samopouzdanja i rješavanju tih strahova. Bojao se određenih ljudi, sve mu je bilo potpuno novo... Krenuli smo na treninge, počeli smo raditi 'Nose work' u kojemu pas traži određene mirise koje mora markirati. Njemu se to jako svidjelo. Završili smo i frizbi radionicu, sad idemo na 'Rally obedience'... Surađujem s jednom trenericom u Rijeci koja nam je isto jako puno pomogla - otkrila nam je Helena iz okolice Crikvenice, koja je udomila Kaju, starog oko pet godina.

Nastavlja da je Kajo dobar sa svima, obožava djecu, obožava sve pse, mačke...

- Nevjerojatno je nježan, izuzetno pametan, jako privržen pas... Proputovali smo Italiju s njim. Išli smo na skijanje s njim. Jako je brzo pohvatao sve otkad je došao. Mislim, došao je s lanca u kuću. Sve mu je bilo novo, doslovno nije znao baš ništa. Sve je to odradio savršeno - presretna je njegova udomiteljica.

- Obožava plivati. Obožava raditi sve što može raditi s nama. Vodimo ga svuda sa sobom. On je samo sretan da je dio nečega, da ga netko hoće maziti i biti s njim. Sa svima se slaže, izuzetno brzo uči, nevjerojatno da je proživio što je proživio i da je takav. A takvih je većina koji su još ostali za udomljavanje iz Splita - govori Helena.

Slično iskustvo ima i Lari iz Opatije, koji je udomio psa Kobrana iz Splita, starog oko pet godina.

- On je s mačkama dobar, sa psima je dobar. I prije sam imao pit bullove, oni su specifični, pogotovo ovaj pas koji je prošao pakao. Pas je socijaliziran, s njim su radile Dunja Kovačićević i Stela Gotal. On je kućni pas, ne držim ga vani. Jednostavno, kao maca je, predobar, veseli se macama... Želi se igrati s njima, samo je prevelik za mačku. Ja i supruga imamo i dvije mačke, koje su u kući s nama i svi se super slažu - kaže nam Lari.

Smatra da te pse neopravdano prati određena stigma.

- Dugo se bavim s njima i pit bull je zapravo pas koji je za čovjeka najbolji. Sigurno bi dao život za čovjeka. Volim sve pse, ali oni su mi posebni. A Kobran je baš poseban - govori Lari.

Prije nego što ga je udomio, odlazio je u udrugu i šetao i druge pse iz Splita. Kaže da su svi odlični, ali svaki je specifičan.

- Netko je pretrpio više, netko je to podnio bolje. Moj je podnio super iako je bio, kako kažu, najveći i zadnjem su mu prišli kad su sve otkrili. Odlučio sam se za njega prošle godine, od listopada je s nama. Sjeo sam u auto i otišao po njega u Split. Kad sam ga vidio na slici, odmah mi se dopao. Čim sam ga vidio uživo, to je bilo to. Dok sam ga vozio kući kao da smo oduvijek zajedno. Prvu noć je bio nemiran jer je navikao biti vani, a sad je bio u kući. Ali već drugi dan je sve bilo bolje - govori Lari.

Kaže da se psi u tom tipu pasmine jako vežu uz čovjeka. Kobran je njega prihvatio kao vlasnika i slijedi ga gdje god ide i što god radi.

- Ponašanje mu je kao u štenca, jako je razigran. Može se bilo kojega psa naučiti da bude agresivan. Ali, evo, oni što su prolazili i to 67 pasa, imaju i dalje povjerenje u ljude. Koliko sam čuo, čovjek je na skuteru prolazio i bacao im hranu iz kante. Nije išao od jednog do drugog psa, nego je bacio i tko ulovi. Kobran je u početku imao taj problem, kad bi mu stavio hranu u zdjelicu, prvo bi je prevrnuo šapom. Onda sam shvatio da je to radio jer je naučio jesti s poda. Tu se naučio brzo jesti iz posude - priča Lari.

Daniela iz Splita, koja je udomila Zalu, ističe da psa i njegovo ponašanje ne formira pasmina, nego čovjek.

- Možemo pričati o genetičkoj podlozi, što je apsolutno bitna varijabla, ali treba zapamtiti da je borbe pasa izmislio čovjek. Svaki vlasnik bi trebao biti informiran koju pasminu ima jer tako može tom psu pružiti puno ispunjenje, ali genetika ne isključuje da se, uz rad, ljubav i znanje, od apsolutnog svakog može dobiti primjereno socijaliziranog psa - smatra Daniela.

Zala je kod nje došla kao odrasli pas te su razbile još jednu predrasudu, onu da se s odraslim psom ne može puno. Uz puno rada, truda i informacija od pravih ljudi, koji su im u tome uvelike pomogli, uspjeli su postići da je Zala danas sretan i razigran pas.

- Zala je kod mene od ožujka 2025., tad je imala šest godina te je nedavno u novom domu proslavila 7. rođendan. Cijeli život sam okružena psima, roditelji su uvijek imali psa, ali sa sigurnošću mogu reći da je ona posebna. Došla je užasno istraumatizirana i uplašena. Bojala se i mene. Ja bih ušla u boravak, ona bi izašla na balkon, ja bih izašla na balkon, ona s balkona u boravak... Jako puno ljubavi, strpljenja i truda uloženo je u nju da bude kakva je danas - priča Daniela.

Jedina posljedica koja se i dalje osjeti, nastavlja, Zalina je nepovjerljivost prema muškom rodu. Treba joj dugo da priđe i pozdravi, osobito ako su u zatvorenom prostoru, uvijek je na oprezu. Najviše uživa u njihovu jutarnjem ritualu maženja i grljenja, tu dozu ljubavi i pažnje traži svako jutro.

- Obožava svoje grickalice, plišance i bazenčić na balkonu koji nam pomaže u ovim vrućim ljetnim danima. Neopisiv je osjećaj pomoći i biti dio ove priče. Svaki od tih pasa zaslužuje topao dom i ljubav - uvjerena je Daniela.

Svi udomitelji s kojima smo razgovarali imaju samo jednu želju, a to je da i preostalih 20-ak pasa iz Duilova pronađe svoj dom i svoje ljude jer nakon što su spašeni s lanca, tuguju u boksovima. Nažalost, počeli su i ugibati. Prije nekoliko dana iz Azila za pse Društvo za zaštitu životinja Rijeka stigla je tužna vijest da je uginuo Kangi.

- U ove dvije godine od otkrića ovoga slučaja umrlo ih je devet, od kojih dva štenca na početku. Unatoč našem zajedničkom trudu, užasno je teško pronaći udomitelje ovim psima. Prvi je razlog što su oni svojim rođenjem, a ne zbog svog ponašanja, proglašeni opasnim psima. Iz tog razloga moraju se udomljavati kao jedini pas u kućanstvu. Drugi razlog je strah. Svi znaju za priču o splitskom psihijatru. Mnogi misle da su ovi psi zvijeri koje samo čekaju da nekoga zakolju, ali to definitivno nije istina. Udomljenja to dokazuju. Ovi psi idu na treninge i natjecanja, osvajaju nagrade, žive normalne živote, putuju sa svojim vlasnicima, neki žive s macama i kunićima. Oni trebaju odgovorne, stabilne udomitelje koji će se zbog njihove dobrobiti pridržavati svih zadanih uputa - napisali su na Facebooku iz građanske inicijative Animal Alliance Hrvatska (AAH).

Podsjetimo, Tomislavu Pelivanu (66) na Općinskom sudu u Splitu sudi se zbog kaznenih djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode te ubijanja ili mučenja životinja. Godinama je radio u splitskoj bolnici kao psihijatar, a sad je u mirovini. Tvrdi da je nevin. Tužiteljstvo traži za njega dvije i pol godine zatvora.

Terete ga da je držao dva vuka, ženku i mužjaka, svjestan da se radi o strogo zaštićenoj vrsti čije je držanje zabranjeno. U neprimjerenim uvjetima držao je 61 odraslog psa i šest štenaca. Radi se o psima u tipu terijera tipa bull, tipu njemačkog i belgijskog ovčara, srednjoazijskog ovčara i kangala. Psi su bili na kratkom lancu, vukovi u kavezima.

Na prekršajnom sudu u Splitu osuđen je zbog držanja 50 opasnih pasa u za to neprimjerenom prostoru. Kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 3400 eura te je dobio zabranu nabavljanja i držanja životinja u trajanju od dvije godine. 