Splitski SDP ima novog šefa

Gradski vijećnik SDP-a Danijel Kukoč novi je predsjednik splitskog ogranka te stranke, a njegovi zamjenici su Joško Markić i Goran Šarotić koji su u srijedu poslije podne jednoglasno izabrani na izbornoj konvenciji te stranke.

Kukoč je u govoru na izbornoj konvenciji ustvrdio da je SDP u proteklih deset godina izgubio svoj obraz prisjetivši se prvog predsjednika te stranke Ivice Račana koji je govorio da mogu izgubiti vlast, ali ne i obraz. Sada ima dva cilja koja želi ispuniti za vrijeme mandata na čelu splitskog ogranka, a to je da im vrati obraz i da 2029. godine zajedno s koalicijskim partnerima preuzmu vlast u Splitu.

"To su osnove i počeci svega onoga što je bio moj motiv da se kandidiram za predsjednika splitskog ogranka SDP-a. Kada kažem koalicijski partneri prvenstveno mislim na postojeće partnere s kojima surađujemo na gradskoj, županijskoj i državnoj razini. To je stranka Možemo kao nacionalna stranka i stranka Direkt kao lokalna stranka. Uz to, dobrodošle su sve političke stranke, udruge građana, nezavisne liste, pojedinci i intelektualci na spektru od centra na lijevo", izjavio je Kukoč, objasnivši da misli na one koji nisu surađivali s HDZ- om.

Split: Gradski SDP izabrao novo vodstvo | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Obraz stranci namjerava vratiti isključivo drugarstvom, ukazivanjem na probleme, a posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme kojih ima puno. Za sadašnju splitsku je vlast rekao da ne nude nikakva rješenja nego populističkim mjerama i skupim PR-om pokušavaju prikriti svoju nesposobnost. Najavio je da će zajedno sa svojim kolegama u narednom razdoblju pokušati vratiti povjerenje simpatizerima i biračima ukazujući na probleme i nudeći konkretna rješenja.

Za potpredsjednika je izabran Joško Markić koji smatra da građani Splita zaslužuju puno bolju poziciju i jači SDP. Uvjeren je da s novim predsjednikom mogu snažnije nego do sada graditi politiku stranke i ono po čemu je SDP prepoznatljiv, a to je snažna briga za sugrađane, za njihove socijalne potrebe, za okoliš, bolji status grada, komunalne usluge, povezanost i promet te sve ono što čini kvalitetu života u Splitu.

Potpredsjednik splitskog SDP- a Goran Šarotić je kazao da mu je uvijek isti motiv, a to je da SDP bude bolji, jači i ozbiljniji. Priznao je kako su previše puta razočarali birače koji su s punim pravom ljuti na tu stranku, no, oni sada to žele promijeniti i poslati sliku o toj stranci kao o pravom socijaldemokratskom SDP- u. Misli da moraju biti jedinstveni, iskreni i dosljedni, da moraju poslati poruku kako imaju čvrste ciljeve, svoje jake ljude i snažne politike koje do sada nisu dopirale do birača t da to moraju promijeniti.da

Splitski SDP je sredinom travnja ove godine izabrao novog predsjednika Sandra Glumca koji je nakon samo tri mjeseca podnio neopozivu ostavku, a razloge odlaska nikada nije objasnio.