Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split sufinanciraju udžbenike za srednjoškolce

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u utorak su u zgradi Županije predstavili inicijativu za sufinanciranje nabave udžbenika za srednjoškolce s područja županije, kojom će oni dobiti po 200 eura potpore uoči nove školske godine.

Na inicijativu Grada Splita, koji je prvotno pokrenuo projekt za srednjoškolce s područja grada, Splitsko-dalmatinska županija kao osnivač svih srednjih škola u županiji odlučila se priključiti te proširiti mjeru na cijelu Županiju.

"Želimo da svi srednjoškolci, bez obzira na mjesto prebivališta, dobiju jednaku potporu za početak školske godine. Riječ je o ukupno 17.500 učenika, od kojih 11 tisuća dolazi izvan Splita, a 6.500 ima prebivalište u samom gradu“, istaknuo je Boban.

Financijska potpora iznosit će 200 eura po učeniku, a novac će se isplatiti izravno roditeljima, koji će u školama potpisati izjavu o prihvaćanju potpore i obvezi povrata udžbenika po završetku školske godine.

Boban je podsjetio da je Splitsko-dalmatinska županija još prije sedam godina prva u Hrvatskoj pokrenula inicijativu za besplatne udžbenike za osnovne škole, a kasnije ju je preuzela i država. "Grad Split za ovu mjeru izdvaja 1,3 milijuna eura, dok se s razine Županije osigurava 2,2 milijuna eura“, rekao je.

Šuta je istaknuo da su ispunili predizborno obećanje te zahvalio Županiji i svim gradskim vijećnicima na podršci. "Ovo je naše predizborno obećanje koje sada ispunjavamo. Uvjereni smo da ćemo ovim mjerama dodatno osnažiti naš obrazovni sustav i pomoći mladim obiteljima. Cilj nam je jednak pristup obrazovanju za sve učenike“, poručio je.

Uz sufinanciranje udžbenika, Grad Split i Županija nastavljaju ulaganja u mlade kroz druge oblike potpore - besplatan javni prijevoz, besplatan predškolski odgoj i infrastrukturne projekte. Grad Split trenutno ima osam prijavljenih projekata u suradnji s resornim ministarstvom, a Županija provodi program dogradnje škola i sportskih dvorana, s ukupno 24 prijavljena projekta, od kojih je 13 već odobreno, a sedam ugovora potpisano.