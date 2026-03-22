Splitsko rodilište: Bilo je dima, ali nitko nije bio ugrožen...

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split Marko Dražen Mimica rekao je da je požar, koji je izbio u subotu oko 22 sata u toj klinici i ubrzo ugašen, bio u pomoćnoj prostoriji, te da nitko od pacijenata ni u jednom trenutku nije bio ugrožen.

Rekao je da su, čim je primjećen požar, evakuirali majke s djecom u prizemlje zgrade. Odgovarajući na novinarska pitanja kazao je da je gorjela plastična kanta zbog čega je bio dosta gusti dim.

- Nije bilo otvorenog plamena, bio je samo dim, dosta gusti koji jest bio onako zagušujući. To je pomoćna prostorija na sjevernoj strani zgrade, nije bolesnička soba i u njoj nije bilo nikoga. Na toj strani ima pomoćnih prostorija koje se koriste kao skladišta ili spremišta - kazao je Mimica.

Rekao je da se u ovom trenutku ne može sa sigurnošću reći uzrok požara, te bi policijski očevid, koji je obavljen na mjestu događaja, trebao pokazati kako je izbio. Požar je buknuo na četvrtom katu gdje su smještene babinjače s djecom koje su djelatnici Klinike za ženske bolesti i porode evakuirali.

- Nikome se ništa nije dogodilo i u niti jednom trenutku nisu bili ugroženi životi niti zdravlje. Kasnije smo ih raspodjelili u druge sobe tako da je svatko od njih dobio svoj adekvatni smještaj - dodao je Mimica.

Na četvrtom katu, gdje je izbio požar, nalazi se devet soba predviđenih da u svakoj od njih leži babinjača s djetetom, no kako se neslužbeno doznaje u vrijeme incidenta nisu sve sobe bile popunjene. Pretpostavka je da je tamo prije požara bilo petnaestak rodilja i njihove djece.

Tijekom dana bi se majke sa djecom, koje su bile evakuirane, trebale vratiti u svoje sobe.

Vatrogasci kažu kako se radilo o manjem požaru u kojem je gorio koš za otpatke. Do njihovog dolaska sve je već bilo ugašeno, a kako je u prostoriji ostao dim vatrogasci su samo odradili provjetravanje.