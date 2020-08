Spojili resore pa im dali manje plaće: 'Nisu nas ni obavijestili!'

<p>Nakon što je došlo do spajanja resora, druga Vlada premijera <strong>Plenkovića </strong>ima 16 ministarstava, čak četiri manje nego prethodna. Cilj bi, kako je sam premijer tvrdio, trebao biti racionalizacija. Međutim, država je itekako rastrošna.</p><p>Svjež primjer dolazi iz Ministarstva pravosuđa i uprave. Naime, 23. srpnja 2020. godine na snagu je stupio Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave. Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo uprave postali su jedno. Sukladno tome, preuzeti državni službenici i namještenici Ministarstva pravosuđa i Ministarstva uprave plaću za srpanj primili su kroz dva obračuna i dvije isplate.</p><h2>Čak 600 kuna manje </h2><p>Jednu isplatu, za razdoblje od 1. 7. do 22. 7. 2020., od Ministarstva pravosuđa ili od Ministarstva uprave, i drugu isplatu, za razdoblje od 23. 7. do 31. 7. 2020., od Ministarstva pravosuđa i uprave kao novog poslodavca. Kad se sve zbroji, plaće zaposlenika ispale su i do 600 kuna manje nego prije spajanja resora. Evo što je na to reklo Ministarstvo pravosuđa i uprave:</p><p>- Sukladno Zakonu o porezu na dohodak i uputi Ministarstva financija, osobni odbitak na koji svaki službenik ima pravo prilikom obračuna i isplate plaće može se iskoristiti samo prilikom jednog obračuna i isplate plaće, te je u konkretnom slučaju iskorišten kod obračuna i isplate plaće za razdoblje od 1. 7. 2020. do 22. 7. 2020. jer je u navedenom razdoblju razmjerni dio plaće bio veći. Kako osobni odbitak zakonski nije bilo moguće koristiti i kod drugog obračuna, za razdoblje od 23. 7. 2020. do 31. 7. 2020., mogla su se dogoditi odstupanja određenim državnim službenicima i namještenicima Ministarstva pravosuđa i uprave na način da im je taj drugi dio plaće nešto manji zbog primjene cijelog osobnog odbitka prilikom obračuna i isplate prvog dijela plaće - poručili su iz novog ministarstva, a imaju i poruku za zaposlenike o tome kad će i kako biti obeštećeni.</p><p>- Ako je zbog većeg obračuna poreza na dohodak i prireza za drugi dio plaće za srpanj određenim državnim službenicima i namještenicima isplaćena manja plaća zbog statusne promjene poslodavca, sukladno Zakonu o porezu na dohodak, navedeni iznos će im biti vraćen kroz povrat poreza prilikom utvrđivanja konačne obveze poreza na dohodak na kraju 2020. godine - kažu u ministarstvu. Zaposlenici s tim, naravno, nisu zadovoljni. Razmišljaju o tužbi, a dobiju li je, država će morati “iskeširati” mnogo više novca nego da nije na plaći zakinula radnike.</p><h2>Razmišljaju o tužbi </h2><p>- Nije mi jasno zbog čega nisu pričekali još tjedan dana pa isplatili cijelu plaću u normalnom iznosu. Primjerice, tako su sad napravili u zatvorskom sustavu. Ali najgore je to što nas nisu ni upozorili na to kako će postupiti - rekao je <strong>Armin Tatarević</strong>, predsjednik Sindikata pravosudne policije Hrvatske.</p><p>Imamo odvjetnički ured i sve ide preko njih. Vidjet ćemo s njima možemo li tužiti - rekao je Tatarević. Za komentar smo upitali i Sindikat lokalnih službenika i namještenika, iz kojeg su rekli kako su upoznati s činjenicom da su zaposlenici ministarstva dobili manje plaće isplaćene u dva navrata.</p><p>- Osobni odbitak nije se primjenjivao kod isplate drugog dijela plaće, pa je nekim službenicima i namještenicima taj drugi dio plaće isplaćen u manjem iznosu (od onoga koji bi im bio isplaćen da do promjene poslodavca nije došlo).</p><p>To je posljedica poreznih propisa i na taj način službenici i namještenici zapravo “kreditiraju” državu godinu dana jer će im navedeni iznos biti vraćen kroz povrat poreza - rekla je tajnica sindikata<strong> Marija Dill Bračić</strong>.</p><h2>Tužbe u korist radnika </h2><p>Prema riječima predsjednika Sindikata pravosudne policije, sve se ovo događa zbog velike neorganizacije koja vlada u njihovu sektoru, ali i na mnogim drugim mjestima. Tako država ima problema i s tužbama koje je zaradila zbog neisplate prekovremenih sati i otežanih uvjeta rada. Bune se liječnici, zaposlenici MORH-a... Hrvatski liječnički sindikat prošle je godine objavio da je od 160 pravomoćnih presuda 98 posto u korist radnika. Navode i da trošak tužbi koje su podnijeli zdravstveni radnici državu košta oko dvije milijarde kuna. Jer kad presude postanu pravomoćne, država uz odrađene i neplaćene prekovremene radne sate mora platiti i zatezne kamate, ali i sudske troškove, na koje se također obračunavaju zatezne kamate.</p><p>Zašto si država to dopušta? Sindikati imaju objašnjenja.</p><p>- Vjerojatno misle da mnogi koji bi i mogli možda neće tužiti ili će netko od njih preminuti ili se brojnim zaposlenicima neće dati ulaziti u sve to jer se zna da te parnice traju godinama. A za ove koje ipak tuže spremni su platiti kad za to dođe vrijeme - rekao je Tatarević.</p><p>Nije siguran da cijelu situaciju može dovesti u red ni novi ministar pravosuđa i uprave<strong> Ivan Malenica</strong>. A u Sindikatu lokalnih i službenih namještenika misle da je država rastrošna.</p><h2>Velik posao oko reformi </h2><p>- Država ne postupa ekonomično kada dopušta vođenje sudskih postupaka radi isplate materijalnih prava koja su zajamčena kolektivnim ugovorima, a posebno ne u onim situacijama u kojima radnici potražuju istovrsna materijalna prava koja su potraživali u nekom ranijem razdoblju i gdje je pravomoćno presuđeno u njihovu korist - kažu u sindikatu.</p><p>Pravosuđe ima mnogo problema. Duljina postupaka jedan je od najvećih. Građani pravorijek katkad čekaju desetljećima. Tome bi se na kraj trebalo stati izmjenama Zakona o parničnom postupku, koje će točno propisati rokove u kojima se slučajevi trebaju riješiti. Od najavljenih promjena tu je još izmjena Zakona o izvršavanju kazne. I tu će se rokovi skratiti. Ministar Malenica navodi da mjesta u zatvorima ima.</p><p>Reforma javne uprave krenut će funkcionalnim spajanjem jedinica lokalne samouprave i smanjenjem broja lokalnih dužnosnika. Već se na idućim izborima neće birati zamjenici župana, gradonačelnika i načelnika.</p>