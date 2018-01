'Spor Hrvatske i Slovenije je problem i utječe na cijelu EU'

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je u ponedjeljak da granični spor između Hrvatske i Slovenije nije samo bilateralno pitanje, već utječe na cijelu Europsku uniju koja nastavlja posredovati na temelju arbitražne presude.

"To nije samo bilateralni problem, nego i problem koji utječe na cijeli EU-u i u tom duhu je Komisija predložila da posreduje između dviju strana. To je puno važnije pitanje nego što puno ljudi i u Sloveniji i Hrvatskoj misli", rekao je Juncker prije razgovora sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom.

Juncker je krajem studenoga zadužio prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa da posreduje u graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije i pokuša približiti stajališta dviju zemalja.

Ponuda za posredovanje "nije dobro prihvaćena", istaknuo je Juncker i rekao da neriješeno granično pitanje između Hrvatske i Slovenije utječe na perspektivu zemalja zapadnog Balkana da postanu članice EU-a.

"Mi smo ponudili naše dobre usluge za posredovanje, to nije prihvaćeno na najbolji mogući način, ali mi nastavljamo raditi na tome. Naša je uloga približiti dvije strane", rekao je Juncker.

"Komisija pokušava posredovati između dviju pozicija na temelju arbitražne presude. Arbitražni sporazum dio je sporazuma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji", rekao je Juncker.

Slovenski predsjednik Pahor je ustvrdio da nije točno hrvatsko stajalište o neriješenom graničnom sporu. "Granično pitanje je riješeno arbitražnom presudom. Ovdje je riječ o provedbi potpisanog sporazuma, koji je dio sporazuma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji", kazao je.

Dalekosežni utjecaj spora na europski put zapadnog Balkana

Na upit krši li Hrvatska europsko pravo nepriznavanjem arbitraže, Juncker je odgovorio da na "laka pitanja nema lakih odgovora".

Posebno je naglasio da nijedna zemlja zapadnog Balkana neće moći biti primljena prije nego što riješi granične sporove sa susjedima.

"Ne želim da se ikad više ovo ponavlja, neka se dogovore među sobom prije nego što postanu članice".

Juncker je dodao da Komisija "ne želi incidente" između dviju država. "Ne želim da se događaju incidenti između dvije zemlje. Mi smo sada u razdoblju kada moramo provjeriti kako možemo napraviti pomak u pravcu provedbe arbitraže i ne bih želio da dvije zemlje uđu u sukob".

Dodao je da hrvatsko-slovenski granični spor nikoga drugog u Europi ne zanima i da nitko ne zna o čemu se zapravo radi.

Za jednu zemlju to je bilateralno pitanje, a za drugu europsko, ali u sadržajnom smislu "razlike su vrlo male", rekao je predsjednik EK-a.

"Razlike su vrlo male. To nije veliki problem. To je problem koji nikoga drugog ne interesira i to treba znati. To me vodi zaključku da je buduće proširenje na zapadni Balkan u rukama Hrvatske i Slovenije", rekao je Juncker.

Slovenski predsjednik Pahor je rekao da nije točno hrvatsko stajalište o neriješenom graničnom sporu. "Granično pitanje je riješeno arbitražnom presudom. Ovdje je riječ o provedbi potpisanog sporazuma, koji je dio sporazuma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji.

Pahor: Hrvatska krši vlastiti sporazum

"Hrvatska je postala članicom EU-a zato što je zaključen arbitražni sporazum, koji se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu Slovenija se obvezala da će ukloniti blokadu i pomoći Hrvatskoj da postane članicom EU-a. Mi smo se toga dijela sporazuma držali i bez toga Hrvatska ne bi postala članicom EU-a. U drugom dijelu se Hrvatska obvezala da će poštovati pravorijek arbitraže o granici na kopnu i moru i Slovenija s pravom očekuje da se Hrvatska drži te obveze", rekao je Pahor.

Dodao je da Hrvatska nepriznavanjem arbitražne odluke krši vlastiti sporazum o pristupanju Europskoj uniji te istaknuo da Komisija mora imati aktivniju ulogu u naporima na provedbi te odluke.

"U Bruxelles sam između ostaloga došao da bih Komisiju, predsjednika Junckera osobno, potpredsjednika Fransa Timmermansa pozvao da se aktivnije uključe u napore na provedbi arbitražnog sporazuma. Želio bih reći da zbog toga što je arbitražni sporazum postao dio sporazuma o pristupanju, imamo političko, pravno i moralno pravo očekivati od Hrvatske, kao prijateljske države da ispuni svoju obvezu", rekao je Pahor.

Slovenski predsjednik pozvao je "hrvatske prijatelje da službeno ili neslužbeno, iz vjerodostojnog izvora u Zagrebu, pošalju poruku Ljubljani i Bruxellesu da će poštovati arbitražnu odluku".

"Pozivam na mudrost, jedino rješenje je odluka Suda"

Slovenski eurozastupnik, bivši premijer i ministar vanjskih poslova, Alojz Peterle bio je gost Dnevnika N1 televizije.

Peterle je u ponedjeljak uputio pismo predsjedniku Europskog parlamenta Antoniu Tajaniju, predsjedniku Europske Komisije, Jean-Claudeu Junckeru i predsjedniku Europskog vijeća, Donaldu Tusku u kojem je naveo da Bruxelles mora reagirati ili da bi arbitražna odluka moga postati Pandorina kutija.

- Ja ne vjerujem da se civilnom inicijativom može rješavati ovo osjetljivo pitanje. Mislim da je sad vrijeme za implementaciju dogovora odnosno arbitražne odluke. Sada ne vidim nikakve mogućnosti da bismo politički, bilateralnim razgovorima mogli doći do rješenja nakon što se 25 godina oko toga nismo mogli dogovoriti. Ali vidim potrebu za bilateralne razgovore tamo gdje je možemo dopuniti na dobrobit ljudi s obje strane granice. I jedni i drugi smo obvezni na poštivanje međunarodnog prava.

EK je već više puta pozvala za implementaciju. Mislim da će najbolje za sve nas biti ako prihvatimo tu presudu koja je, po meni, lošija za Sloveniju nego za Hrvatsku. Sud je odlučio da granica ne ide po sredini, to sada ne možemo promijeniti jer smo to dali na prosudbu međunarodnoj razini koja je dala svoju odluku - rekao je.

- Ta određena granica nije samo granica između Slovenije i Hrvatske, to je i granica Schengena, a ona mora biti jasna ako je želimo braniti i ako je želimo poštivati. Politika je svoje učinila, priču treba zaključiti na pravni a ne politički način.

Slovenski eurozastupnik tvrdi da Hrvatska nije napadnuta i naglašava da je riječ o presudi međunarodnog suda.

- Ova civilna inicijativa to ne može promijeniti. Ako ćemo od toga raditi neki novi problem, onda ćemo pogoršati i EU perspektivu za obje strane. Problemi koja RH ima i drugdje nisu jednostavni. Želio bih da su državljani RH upoznati s tijekom ove priče. Ovo nije odlučila ni Slovenija ni Bruxelles, to je sve bilo dogovoreno. Mislim da treba izbjegavati govore na način da je onaj drugi neprijatelj ili okupator. Mi smo samo reagirali kad su slovenski interesi bili dovedeni u pitanje, kad je je RH bila sama zacrtala granicu.

Naglašava kako razumije osjetljivost i hrvatske i slovenske strane, ali bi želio da prevlada mudrost i razum.

- Pozivam na mudrost, odgovornost i poštivanje međunarodne presude. Ne bi bilo pametno dobivati navijače ni sa slovenske niti s hrvatske strane, jedino rješenje je ono da prihvatimo ono što je Sud rekao. To je moj savjet i očekivanje. To ne smije postati unutarnje političko pitanje Slovenije ili Hrvatske - zaključio je.