Osuđena za brutalno ubojstvo iz ljubomore, tvrdi da bi izvršenje kazne kršilo njezina vjerska i ustavna prava
Sprema se povijesno smaknuće u Tennesseeju: Prva žena nakon 200 godina na smrtnoj presudi
Christa Pike trebala bi biti pogubljena 30. rujna 2026., više od tri desetljeća nakon zločina koji je šokirao javnost. Ako do toga dođe, bit će prva žena smaknuta u američkoj saveznoj državi Tennessee u više od 200 godina. Pike je jedina žena koja ondje čeka izvršenje smrtne kazne. Osuđena je zbog ubojstva 19-godišnje Colleen Slemmer 1995. godine. Prema sudskim zapisima, motiv zločina bila je ljubomora. Vjerovala je da joj djevojka pokušava preoteti dečka Tadaryla Shippa.
Zajedno s njim i prijateljicom namamila je žrtvu na osamljeno mjesto. Ondje su je napali i ubili. Shipp je za ubojstvo prvog stupnja osuđen na doživotni zatvor, uz dodatnih 25 godina zbog zavjere. Njihova prijateljica Shadolla Peterson priznala je ulogu pomagačice i dobila uvjetnu kaznu od šest godina.
Početkom ove godine Pike je pokrenula tužbu protiv države, tvrdeći da bi pogubljenje smrtonosnom injekcijom narušilo njezina ustavna i vjerska prava. Vlasti Tennesseeja odgovorile su sredinom ožujka kako nije ponudila dovoljno dokaza za takve tvrdnje.
U tužbi navodi da joj ne bi bilo omogućeno komunicirati s budističkim duhovnim savjetnikom prije smaknuća, što smatra protivnim svojim uvjerenjima. Također tvrdi da ne može sudjelovati ni u odabiru druge metode pogubljenja jer bi i to, kako ističe, bilo u suprotnosti s njezinom vjerom.
Dodatno se poziva na zdravstvene razloge. Naime, Tennessee je krajem 2024. promijenio protokol izvršenja smrtne kazne pa se sada koristi jedan lijek – pentobarbital, umjesto ranije kombinacije triju. Njezini odvjetnici tvrde da i ta metoda krši njezina prava, upozoravajući na niz problema u provedbi.
U podnesku navode da je sustav opterećen tajnovitošću, propustima i nedovoljno obučenim osobljem, zbog čega bi novi protokol mogao izazvati dodatnu bol i patnju.
Sam zločin ostao je upamćen po brutalnosti. Pike je u vrijeme ubojstva imala 18 godina. Sud je utvrdio da je žrtvu namamila u šumu u Knoxvilleu, gdje ju je pretukla i izbola nožem. Na tijelu joj je urezala pentagram. Tijelo je pronašao domar koji je rekao da je bilo toliko unakaženo da je isprva mislio da se radi o životinji.
Prema navodima iz postupka, Pike je nakon zločina zadržala dio lubanje ubijene, koji je kasnije pokazivala drugima.
Od tada je provela oko 30 godina čekajući izvršenje kazne.
