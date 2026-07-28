Spriječena moguća katastrofa? UN u Libanonu pronašao gotovo četiri tone opasnog eksploziva

Mirovnjaci su tijekom rutinskog pregleda u napuštenoj zgradi pronašli 385 spremnika s eksplozivnim materijalom. Nakon procjene rizika, stručnjaci UNIFIL-a za uklanjanje eksplozivnih sredstava na mjestu su neutralizirali materijal i uklonili opasnost, navodi se u priopćenju. "Svaka sigurno uklonjena eksplozivna prijetnja pridonosi sigurnijim uvjetima za naše operacije i dugoročnoj stabilnosti na jugu Libanona", rekao je zapovjednik misije UNIFIL-a general-bojnik Diodato Abagnara.

UNIFIL ističe da je do otkrića došlo tijekom pojačanih ophodnji i aktivnosti čišćenja terena nakon nedavnog smanjenja nasilja na jugu Libanona, gdje neeksplodirana ubojna sredstva i drugi opasni materijali i dalje predstavljaju prijetnju mirovnjacima i civilima koji se vraćaju svojim domovima.

Objava dolazi nekoliko dana prije šeste godišnjice eksplozije u bejrutskoj luci, u kojoj je 4. kolovoza 2020. poginulo više od 220 ljudi nakon detonacije oko 2750 tona nepropisno uskladištenog amonijeva nitrata, što je razorilo velik dio libanonske prijestolnice.