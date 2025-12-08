Obavijesti

SRAMOTA! Dvije žene ukrale su 500 eura milodara iz ludbreške crkve. Jedna razvalila kutiju

Jedna od njih pokušala fizičkom snagom otkinuti kutiju sa zida, a kad ni to nije uspjelo, uzela je metalnu polugu koja služi za podupiranje ulaznih vrata crkve, s kojom je nasilno otvorila lokot na kutiji

Dvije nepoznate žene ušle u ludbrešku crkvu pa provalile u metalnu kutiju i ukrale milorade. Kako je priopćila varaždinska policija, one su u četvrtak, 4. prosinca oko 14.45 sati prvo pokušale samo otvoriti kutiju koja se nalazila na zidu, u čemu nisu uspjele.

Onda je jedna od njih pokušala fizičkom snagom otkinuti kutiju sa zida, a kad ni to nije uspjelo, uzela je metalnu polugu koja služi za podupiranje ulaznih vrata crkve, s kojom je nasilno otvorila lokot na kutiji.

Visina materijalne štete nastale oštećenjem procjenjuje se na oko 500 eura.

Policijski službenici poduzimaju radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela.

