SRAMOTA Gradonačelnik je pred prvašićima izvalio: 'Kako lijepo, nemate nijednog Muhameda...'

Kako lijepo, među njima nema niti jednog Muhameda, izjavio je gradonačelnik mađarskog grada Oroszlanya Karoly Takacs na otvaranju školske godine pred prvašićima, piše portal 24.hu.

U Mađarskoj je uobičajeno da lokalni političari sudjeluju na svečanostima početka školske godine, no dio javnosti oštro je reagirao na Takacsove skandalozne riječi. Dodao je da je Muhamed najčešće ime u njemačkim školama te da je sretan što u njegovom gradu "nema takvih imena".

Kasnije je potvrdio da stoji iza izjava, a na kritike je odgovorio na Facebooku.

- Ako vam se ne sviđa što imam za reći, nemojte to slušati. A ako vam se sviđa ime Muhamed, kojim sam želio izraziti svoje mišljenje o migracijama, onda pronađite zemlju u koju ćete migrirati - napisao je.

Na njegov govor reagirao je gradonačelnik susjedne Tatabánye Marton Boros.

- Nije slučajno da je temeljno načelo da se u školama ne bavimo politikom. Tužno je vidjeti kako svečani trenutak postaje povod za isključivanje i što se takva izjava daje pred djecom - poručio je Boros.

Ogradila se i ravnateljica Osnovne škole Mátyás Hunyadi, Monika Fehervari.

- Žao mi je što je na svečanosti otvaranja škole izrečena izjava koja je možda bila uvredljiva. Želim svima zajamčiti da su sva djeca u našoj školi jednako vrijedna, bez obzira na njihovo vjersko ili kulturno podrijetlo - rekla je Fehérvári.

Takács je gradonačelnik Oroszlanya i član vladajuće stranke Fidesz-KDNP, koju predvodi premijer Viktor Orban. Koalicija je poznata po antiimigrantskoj politici. U gradskom vijeću Takacs uživa većinsku podršku jer Fidesz-KDNP drži šest mjesta, dok je opozicija slaba i podijeljena.