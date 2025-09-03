Obavijesti

News

Komentari 1
SKANDAL U MAĐARSKOJ

SRAMOTA Gradonačelnik je pred prvašićima izvalio: 'Kako lijepo, nemate nijednog Muhameda...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
SRAMOTA Gradonačelnik je pred prvašićima izvalio: 'Kako lijepo, nemate nijednog Muhameda...'
Foto: Screenshot/Facebook

Takács je gradonačelnik Oroszlánya i član vladajuće stranke Fidesz-KDNP, koju predvodi premijer Viktor Orbán. Koalicija je poznata po antiimigrantskoj politici

Kako lijepo, među njima nema niti jednog Muhameda, izjavio je gradonačelnik mađarskog grada Oroszlanya Karoly Takacs na otvaranju školske godine pred prvašićima, piše portal 24.hu.

U Mađarskoj je uobičajeno da lokalni političari sudjeluju na svečanostima početka školske godine, no dio javnosti oštro je reagirao na Takacsove skandalozne riječi. Dodao je da je Muhamed najčešće ime u njemačkim školama te da je sretan što u njegovom gradu "nema takvih imena".

Kasnije je potvrdio da stoji iza izjava, a na kritike je odgovorio na Facebooku.

- Ako vam se ne sviđa što imam za reći, nemojte to slušati. A ako vam se sviđa ime Muhamed, kojim sam želio izraziti svoje mišljenje o migracijama, onda pronađite zemlju u koju ćete migrirati -  napisao je.

Na njegov govor reagirao je gradonačelnik susjedne Tatabánye Marton Boros.

ORBAN ČEKA TRUMPOVU POBJEDU Orbanovo pismo čelnicima EU-a: Doći će do velike eskalacije rata u Ukrajini, ali Trump ima plan...
Orbanovo pismo čelnicima EU-a: Doći će do velike eskalacije rata u Ukrajini, ali Trump ima plan...

- Nije slučajno da je temeljno načelo da se u školama ne bavimo politikom. Tužno je vidjeti kako svečani trenutak postaje povod za isključivanje i što se takva izjava daje pred djecom - poručio je Boros.

Ogradila se i ravnateljica Osnovne škole Mátyás Hunyadi, Monika Fehervari.

- Žao mi je što je na svečanosti otvaranja škole izrečena izjava koja je možda bila uvredljiva. Želim svima zajamčiti da su sva djeca u našoj školi jednako vrijedna, bez obzira na njihovo vjersko ili kulturno podrijetlo - rekla je Fehérvári.

Takács je gradonačelnik Oroszlanya i član vladajuće stranke Fidesz-KDNP, koju predvodi premijer Viktor Orban. Koalicija je poznata po antiimigrantskoj politici. U gradskom vijeću Takacs uživa većinsku podršku jer Fidesz-KDNP drži šest mjesta, dok je opozicija slaba i podijeljena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!
STIGLA I KRIM POLICIJA

STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici. Pretresao se svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta
VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!
STRAŠNO

VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!

Kuću, ali i ulicu okružila su službena vozila krim-policije, temeljne policije i forenzike. Pretresli su svaki kutak kuće, a razbijali su i betonske dijelove dvorišta te ispumpavali septičku jamu
FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo
PRONAŠLI TIJELO NESTALE ŽENE

FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, ostaci njeziog tijela pronašli su u septičkoj jami

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025