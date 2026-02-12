Obavijesti

News

Komentari 10
Oštre osude

Sramotni grafit na katoličkoj crkvi u Tesliću! Netko ćirilicom napisao prijetnje Hrvatima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sramotni grafit na katoličkoj crkvi u Tesliću! Netko ćirilicom napisao prijetnje Hrvatima
Zagreb: U hotelu Westin održana je konferencija "Sigurnost u BiH" | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Na zidu katoličke crkve u Tesliću, gradu u BiH koji se nalazi na teritoriju Republike Srpske, ispisani su grafiti kojima se prijeti Hrvatima, a lokalni dužnosnici i potpredsjednik RS Davor Pranjić (HDZ BiH) oštro su osudili taj izgred

Admiral

Prema dostupnim informacijama, na zidu crkve Sv. Josipa ćirilićnim je pismom u srijedu ispisana poruka "ubij Hrvata". Kako je objavio katolički portal nedjelja.ba, župnik Pavo Šekerija, koji se u tom trenutku nalazio u Sarajevu, dobio je obavijest da je grafit ispisan uoči večernje mise.

Teslićki gradonačelnik Milan Miličević (SDS) odmah je reagirao i kontaktirao župnika uz poruku kako to nije samo čin vandalizma već i napad na dostojanstvo sugrađana, kao i na međunacionalni i međuvjerski sklad koji se u Tesliću godinama gradi i čuva. Istaknuo je kako u gradu nema mjesta za mržnju, prijetnje i podjele.

Župniku Šekeriji prenio je izraze pune potpore malenoj katoličkoj zajednici u Tesliću i svim građanima koji su uznemireni ovim činom.

PROBLEM PRETRES Gradonačelnik Banje Luke cvili za Krajinom, a sad poručio: 'Poštujem hrvatske zakone..'
Gradonačelnik Banje Luke cvili za Krajinom, a sad poručio: 'Poštujem hrvatske zakone..'

Pozvao je na hitno identificiranje i procesuiranje počinitelja, naglašavajući kako samo jasna i odlučna reakcija može poslati poruku kako se govor mržnje neće tolerirati.

Na hitnu istragu i otkrivanje počinitelja pozvao je potpredsjednik RS Pranjić upozoravajući kako svaki oblik govora mržnje, poticanja nasilja ili skrnavljenja vjerskih objekata predstavlja ozbiljan napad na temeljne vrijednosti društva, međusobno poštovanje i suživot. Dodao je da ovakvi incidenti ne smiju narušiti odnose među narodima niti destabilizirati zajednicu u kojoj se gradi povjerenje.

EU okreće leđa Bruxelles odbio podržati plinovod prema BiH: 'Nije u skladu s klimatskim ciljevima...'
Bruxelles odbio podržati plinovod prema BiH: 'Nije u skladu s klimatskim ciljevima...'

Istaknuo je posvećenost zaštiti prava hrvatske zajednice i povratnika, te pružanju nepokolebljive potpore u očuvanju hrvatskog vjerskog i kulturnog identiteta. Pozvao je građane na smirenost, dostojanstvo i odgovornost kako bi zajednički očuvali stabilnost, sigurnost i mir u lokalnim zajednicama.

U Tesliću je do 1992. godine živjelo gotovo deset tisuća Hrvata, dok ih je prema posljednjem popisu iz 2013. godine bilo tek oko 1600.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...
Grgić: Ne osjećam se krivim. Neka sustav radi svoj posao. Ja ću još jednom dokazati svoje
NOVA UHIĆENJA

Grgić: Ne osjećam se krivim. Neka sustav radi svoj posao. Ja ću još jednom dokazati svoje

Stara imena, nova akcija. Navodno se radi o malverzacijama zemljištem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026