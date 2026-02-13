Sramotno: Pogledajte u što su se maskirali splitski studenti

Nagradna igra na društvenim mrežama Studentski centar Sveučilišta u Splitu i Studentski zbor Sveučilišta u Splitu izazvala je burne reakcije nakon što se među prijavljenim maskama pojavila i ona koja je mnoge podsjetila na najmračnije epizode 20. stoljeća.

Riječ je o fotografiji snimljenoj na maskenbalu na kampusu, gdje pet mladića pozira. Četvorica su odjevena u prugaste pidžame s kapama i brojevima na prsima, dok u sredini stoji student u uniformi nalik vojnoj. Upravo ta kombinacija potaknula je usporedbe s nacističkim logorima iz Drugog svjetskog rata.

Glasanje za najbolju masku odvija se putem komentara na društvenim mrežama, a natječaj je otvoren do 14. veljače. Pobjednika čeka putovanje za dvije osobe u jednu od zemalja SEA-EU alijanse, dok su za drugo i treće mjesto predviđene dodatne nagrade.

Studentski zbor je za Index.hr poručio kako ne žele tumačiti kreativne ideje sudionika. Navode da je maskenbal zabavnog karaktera te da autori sami odgovaraju za svoje koncepte i izvedbu. Ako bi se pokazalo da je nešto protivno zakonu, ističu, na potezu su nadležne institucije. Dodaju i kako im je žao ako je netko masku doživio uvredljivom, ali naglašavaju da su pretjerivanje i satira dio tradicije maškara te da je važno očuvati slobodu izražavanja uz poštivanje zakona. Poručili su i kako smatraju da je vrijeme totalitarizama i zabrana iza njih.

Profesorica povijesti s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Snježana Koren, kaže kako odabir kostima upućuje na inspiraciju nacističkim logorima te dodaje da je riječ o odraslim osobama, zbog čega je, ističe, izostanak elementarnog suosjećanja još porazniji, javlja Index.

Na pitanje što ovakav slučaj govori o društvu, kaže da ne želi generalizirati, ali se pita bi li reakcije bile iste kada bi se na sličan način tematizirali logori iz Domovinskog rata. Smatra da je riječ o širem društvenom kontekstu u kojem se, kako kaže, banaliziraju teški zločini i ljudska stradanja.

Na odabir maske ostali su zgroženi i brojni na društvenim mrežama.

- Ovo je odvratno! - jedan je od komentara.

- I ovo je sveučilište?! Ne zaslužujete biti dio akademske zajednice - dodao je drugi komentator.

- Svatko danas upisuje fakultet...- glasi jedan komentar.