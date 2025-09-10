Obavijesti

'HRVATSKA TELEFONSKA LINIJA'

Srbi postavili svinjske glave ispred devet džamija u Parizu?

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija

Vjerojatno su koristili "hrvatsku telefonsku liniju", za koju je utvrđeno da je prešla francusko-belgijsku granicu u utorak ujutro, nakon što su zločini počinjeni.

Policijska istraga pokazala je da su strani državljani sa srpskom registracijom postavili svinjske glave pronađene ispred najmanje devet džamija u Parizu i okolici u utorak, priopćilo je u srijedu pariško tužiteljstvo. Prema policiji granicu su prešli vjerojatno koristeći pri tom hrvatski telefonski broj.

Istraga je utvrdila da su svinjske glave "tamo, s jasnom namjerom izazivanja nemira unutar nacije, postavili strani državljani koji su odmah napustili zemlju", navodi se u izjavi.

"Stočar iz Normandije javio se istražiteljima kako bi rekao da su dvije osobe došle kupiti od njega dvanaest svinjskih glava i opisao je njihovo vozilo, koje je imalo srpske registracijske tablice", dodaje se.

ISLAMOFOBIJA Svinjske glave postavili ispred džamija u Parizu i okolici: 'Bile su na cestama, ovo je gnjusno'
Svinjske glave postavili ispred džamija u Parizu i okolici: 'Bile su na cestama, ovo je gnjusno'

Snimke nadzornih kamera pokazale su da su te osobe stigle u Pariz istim vozilom u noći na utorak. Snimke su također prikazale dvojicu muškaraca kako ostavljaju glave ispred nekoliko džamija.

Vjerojatno su koristili "hrvatsku telefonsku liniju", za koju je utvrđeno da je prešla francusko-belgijsku granicu u utorak ujutro, nakon što su zločini počinjeni.

Francuske vlasti u utorak su obećale podršku francuskom muslimanskom stanovništvu u vrijeme rastućeg antiislamskog raspoloženja. Francuska ima najveću europsku populaciju muslimana, više od šest milijuna, kojima je konzumiranje svinjetine zabranjeno.

PARALIZIRALI CESTE FOTO Dramatično u Francuskoj: Počeli masovni prosvjedi, 'sve u blokadi'. Uhićenja diljem zemlje
FOTO Dramatično u Francuskoj: Počeli masovni prosvjedi, 'sve u blokadi'. Uhićenja diljem zemlje

Šef pariške policije Laurent Nunez rekao je da ne može isključiti strano miješanje koje bi uznemirilo Francusku dok se suočava s fiskalnom i političkom krizom. Francuska je u prošlosti optužila Rusiju da pokušava sijati razdor.

Trojica Srba optužena za veze sa "stranom silom" uhićena su nakon što su sinagoge i spomenik holokaustu u svibnju oskvrnuti zelenom bojom.

