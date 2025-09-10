Srbi postavili svinjske glave ispred devet džamija u Parizu?

Policijska istraga pokazala je da su strani državljani sa srpskom registracijom postavili svinjske glave pronađene ispred najmanje devet džamija u Parizu i okolici u utorak, priopćilo je u srijedu pariško tužiteljstvo. Prema policiji granicu su prešli vjerojatno koristeći pri tom hrvatski telefonski broj.

Istraga je utvrdila da su svinjske glave "tamo, s jasnom namjerom izazivanja nemira unutar nacije, postavili strani državljani koji su odmah napustili zemlju", navodi se u izjavi.

"Stočar iz Normandije javio se istražiteljima kako bi rekao da su dvije osobe došle kupiti od njega dvanaest svinjskih glava i opisao je njihovo vozilo, koje je imalo srpske registracijske tablice", dodaje se.

Snimke nadzornih kamera pokazale su da su te osobe stigle u Pariz istim vozilom u noći na utorak. Snimke su također prikazale dvojicu muškaraca kako ostavljaju glave ispred nekoliko džamija.

Vjerojatno su koristili "hrvatsku telefonsku liniju", za koju je utvrđeno da je prešla francusko-belgijsku granicu u utorak ujutro, nakon što su zločini počinjeni.

Francuske vlasti u utorak su obećale podršku francuskom muslimanskom stanovništvu u vrijeme rastućeg antiislamskog raspoloženja. Francuska ima najveću europsku populaciju muslimana, više od šest milijuna, kojima je konzumiranje svinjetine zabranjeno.

Šef pariške policije Laurent Nunez rekao je da ne može isključiti strano miješanje koje bi uznemirilo Francusku dok se suočava s fiskalnom i političkom krizom. Francuska je u prošlosti optužila Rusiju da pokušava sijati razdor.

Trojica Srba optužena za veze sa "stranom silom" uhićena su nakon što su sinagoge i spomenik holokaustu u svibnju oskvrnuti zelenom bojom.