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PICULA O SPROVODU MLADIĆA

'Srbija ne može tvrditi da joj je EU strateški cilj, a podržavati glorifikaciju ratnih zločinaca'

Piše Snježana Krnetić,
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'Srbija ne može tvrditi da joj je EU strateški cilj, a podržavati glorifikaciju ratnih zločinaca'
Tonino Picula imenovan stalnim izvjestiteljem Europskog parlamenta za Srbiju (arhiva) | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Od vlasti u Beogradu mora se tražiti jasan raskid s politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova, rekao je izvjestitelj EP-a za Srbiju.

Pokop Ratka Mladića ne može se promatrati isključivo kao privatni događaj jer sudjelovanje predstavnika državnih institucija, pripadnika vojske i članova vlasti šalje jasnu političku poruku, poručio je izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula (SDP). Naveo je kako je Ratko Mladić pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Svako njegovo veličanje ili relativiziranje njegovih zločina izravno je suprotno vrijednostima na kojima počiva Europska unija, poručio je.

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- Europski put Srbije nije samo pitanje otvaranja pregovaračkih poglavlja i ispunjavanja tehničkih kriterija, nego prije svega pitanje političkog izbora i prihvaćanja europskih vrijednosti. Srbija ne može istodobno tvrditi da joj je članstvo u Europskoj uniji strateški cilj, a tolerirati ili institucionalno pratiti glorifikaciju ljudi osuđenih za najteže ratne zločine. Europska unija ovakav događaj ne smije relativizirati - naveo je Picula.

Od vlasti u Beogradu mora se tražiti jasan raskid s politikom povijesnog revizionizma i nedvosmislen odnos prema presudama međunarodnih sudova, nastavio je eurozastupnik. Europska perspektiva podrazumijeva i sposobnost društva i države da se suoče s prošlošću, a ne da veličaju njezine najmračnije protagoniste.

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- Srbija sama bira svoj put, ali vjerodostojnost njezina europskog puta ovisit će i o tome je li spremna prihvatiti istinu o počinjenim zločinima i prestati veličati njihove počinitelje.

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