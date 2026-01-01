Vučić večeras nije mogao izravno potvrditi hoće li mađarski MOL biti kupac većinskog ruskog udjela (56,1 %) u NIS-u
Srbija očekuje od Janafa da im od 5.1. počne isporučivati naftu
Prvog radnog dana ove godine, 5. siječnja, Naftna industrija Srbije (NIS) moći će platiti za 85.000 tona nafte da bi iz Omišlja naftovodom Janaf bila odmah dopremljena rafineriji u Srbiji, izjavio je u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon što je dan ranije američka administracija odobrila licencu NIS-u.
Administracija u Washingtonu produljila je operativnu licencu za rad NIS-a do 23. siječnja, do kada bi mogli biti završeni pregovori "Gasproma" s mađarskim MOL-om o kupnji ruskog većinskog udjela, koji je uredu za inozemnu imovinu OFAC američkog ministarstva financija bilo ključni razlog za uvođenje sankcija.
I Janaf je u srijedu navečer objavio kako je odmah spreman započeti opskrbu naftom rafinerije u Pančevu u Srbiji, jer Janafu licenca omogućuje nastavak transporta neruske nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS).
Iz Janafa su priopćili da su u potpunosti spremni "odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom".
Vučić večeras nije mogao izravno potvrditi hoće li mađarski MOL biti kupac većinskog ruskog udjela (56,1 %) u NIS-u.
"Ja to ne mogu reći dok se ne završi cijela konstrukcija. Nema nikakve sumnje da je MOL zajedno s NIS-om i državom Srbijom radio na dobivanju operativne licence, ako se s takvim stvarima izađe pred OFAC, vjerujem da će dati odobrenje", rekao je Vučić Radio-televiziji Srbije (RTS).
Od drži da Amerikanci 23. siječnja očekuju sve glavne točke budućeg ugovora između prodavatelja i kupca NIS-a, u ovom slučaju, kaže, "najvjerojatnije kompanije MOL".
"Naravno, nisu svi problemi riješeni, ali je važno je da Naftna industrija Srbije od sinoć ima pravo platiti, dopremiti i ponovo proizvoditi naftne derivate iz sirove nafte, koje će kroz naftovod Janafa biti isporučena u našu zemlju", rekao je Vučić RTS-u.
Sjedinjene Države su NIS-u, kao dijelu ruskog energetskog sektora, u listopadu uvele sankcije, zbog čega je i Janaf prekinuo isporuku nafte.
Washington traži potpun izlazak ruskih dioničara iz kompanije, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji otegnuli, pa je rafinerija NIS-a 25. studenog prestala s radom, a očekuje se da će, uz neophodne tehnološke procedure poslije obustave proizvodnje, ponovno moći početi s radom nakon 3. siječnja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+