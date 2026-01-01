Obavijesti

Srbija očekuje od Janafa da im od 5.1. počne isporučivati naftu

Foto: R.Z.

Vučić večeras nije mogao izravno potvrditi hoće li mađarski MOL biti kupac većinskog ruskog udjela (56,1 %) u NIS-u

Prvog radnog dana ove godine, 5. siječnja, Naftna industrija Srbije (NIS) moći će platiti za 85.000 tona nafte da bi iz Omišlja naftovodom Janaf bila odmah dopremljena rafineriji u Srbiji, izjavio je u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon što je dan ranije američka administracija odobrila licencu NIS-u.

Administracija u Washingtonu produljila je operativnu licencu za rad NIS-a do 23. siječnja, do kada bi mogli biti završeni pregovori "Gasproma" s mađarskim MOL-om o kupnji ruskog većinskog udjela, koji je uredu za inozemnu imovinu OFAC američkog ministarstva financija bilo ključni razlog za uvođenje sankcija.

I Janaf je u srijedu navečer objavio kako je odmah spreman započeti opskrbu naftom rafinerije u Pančevu u Srbiji, jer Janafu licenca omogućuje nastavak transporta neruske nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Iz Janafa su priopćili da su u potpunosti spremni "odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom".

Vučić večeras nije mogao izravno potvrditi hoće li mađarski MOL biti kupac većinskog ruskog udjela (56,1 %) u NIS-u.

"Ja to ne mogu reći dok se ne završi cijela konstrukcija. Nema nikakve sumnje da je MOL zajedno s NIS-om i državom Srbijom radio na dobivanju operativne licence, ako se s takvim stvarima izađe pred OFAC, vjerujem da će dati odobrenje", rekao je Vučić Radio-televiziji Srbije (RTS).

Od drži da Amerikanci 23. siječnja očekuju sve glavne točke budućeg ugovora između prodavatelja i kupca NIS-a, u ovom slučaju, kaže, "najvjerojatnije kompanije MOL".

"Naravno, nisu svi problemi riješeni, ali je važno je da Naftna industrija Srbije od sinoć ima pravo platiti, dopremiti i ponovo proizvoditi naftne derivate iz sirove nafte, koje će kroz naftovod Janafa biti isporučena u našu zemlju", rekao je Vučić RTS-u.

Sjedinjene Države su NIS-u, kao dijelu ruskog energetskog sektora, u listopadu uvele sankcije, zbog čega je i Janaf prekinuo isporuku nafte.

Washington traži potpun izlazak ruskih dioničara iz kompanije, ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji otegnuli, pa je rafinerija NIS-a 25. studenog prestala s radom, a očekuje se da će, uz neophodne  tehnološke procedure poslije obustave proizvodnje, ponovno moći početi s radom nakon 3. siječnja.

