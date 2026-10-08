Srbija pokazala novo oružje i vojnu tehnologiju: U velikoj vježbi sudjelovalo 2000 vojnika

Na velikoj vojnoj vježbi 'Pobednik 2026.' Srbija je predstavila smjer u kojem modernizira svoje oružane snage, od naoružanih robotskih pasa i dronova do besposadnih borbenih platformi. U vježbi je sudjelovalo više od 2000 vojnika i 500 borbenih sustava, a cilj je bio uvježbati zajedničko djelovanje kopnenih, zračnih i specijalnih snaga. Scenarij je uključivao prijelaz iz obrambenih djelovanja u napadnu operaciju u uvjetima hibridnog ratovanja.

Foto: Milos Savic

Posebnu pozornost privukli su robotski psi kineske proizvodnje, koji su predstavljeni kao dio koncepta robotizacije prvog kontakta. Njihova je zadaća izviđanje, prijenos tereta i potpora vojnicima, a prema predstavljenom konceptu mogli bi se koristiti i pri ulasku u potencijalno minirane ili branjene objekte. Roboti mogu nositi različito naoružanje, uključujući strojnicu kalibra 7,62 milimetra, bacač granata i protuoklopnu raketu. Uz njih su predstavljene i besposadne platforme Mali Miloš, kao i dronovi Osica, Komarac i IKA. Za izviđanje i korekciju topničke paljbe korištene su letjelice Vrabac i Senka.

Vježbu je pratio i tadašnji srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je istaknuo da vojska prolazi kroz tehnološku transformaciju.

- Ne možete bez vojnika i ljudskog faktora. Ali gledamo da ljude izložimo što je manje moguće, rekao je.

Foto: Milos Savic

Vježba se održala u više faza na nekoliko vojnih poligona, uključujući Pešter, Među, Orešac i Peskove. Vojna vježba izazvala je i reakcije u regiji. U Bosni i Hercegovini posebnu pozornost privukla je prisutnost političkog vrha Republike Srpske, dok su s Kosova stigle kritike zbog modernizacije srpske vojske. Srbija je vježbu predstavila kao demonstraciju obrambenih sposobnosti i tehnološkog napretka, dok je u dijelu regije doživljena i kao pokazivanje vojne moći. Vježba tako nije bila samo prikaz novog naoružanja, već i poruka o smjeru u kojem Srbija razvija svoje oružane snage, prema sve većoj uporabi dronova, robotike i umreženih borbenih sustava.