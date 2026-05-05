Srbija: Potres u bačkom selu prouzročio značajna oštećenja

Piše HINA,
U potresu koji je 29.12.2020. pogodio Sisak srušili su se brojni zabatni zidovi | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Potres magnitude 4,1 zatresao područje kod Bezdan. Oštećenja su prijavljena i na crkvi sv. Petra i Pavla

Veliki je broj kuća oštećen, uključujući i mjesnu katoličku crkvu, no nitko nije ozlijeđen nakon potresa koji je u noći s ponedjeljka na utorak pogodio selo Monoštor, pored Bezdana u Bačkom Podunavlju. Potres je bio jačine 4,1 stupnja Richterove skale, a prema podacima srbijanskog Republičkog seizmološkog zavoda (RSZ) registriran je u regiji mjesta Bezdan u 2,35 sata. „Cijela nam se kuća tresla, slike su za zidova pale. Ljudi su u sred noći istrčali na ulicu i u strahu se pitali što se događa“, izjavio je za hrvatske medije u Vojvodini, mjesni aktivist hrvatske zajednice Davor Francuz.

Po njegovim riječima u velikom su broju kuća popucali zidovi, čak i u onima novije gradnje, ali nije zabilježeno da je itko ozlijeđen.

Znatna oštećenja na stropu, odakle su otpali krupniji dijelovi maltera, nastali su u mjesnoj crkvi sv. Petra i Pavla, zbog čega će, po riječima Francuza, građevinska inspekcija izaći na teren kako bi utvrdila stanje sakralnog zdanja nakon potresa.

Nema još podataka o šteti u susjednom većem mjestu Bezdanu.

RSZ je objavio da je teorijski intenzitet u epicentru procijenjen je na VI stupanj Merkalijeve skale, što može izazvati manja oštećenja na objektima u najbližem području epicentra.

Nakon prvog, u Srbiji su zabilježena i dva slabija potresa, u regiji Bezdana 2,5 i Divčibara 2,3 stupnja Richterove skale.

