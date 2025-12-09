Obavijesti

'SLUČAJ GARAŽA'

Srbija: U srijedu presuda Krunoslavu Fehiru. Odvjetnik: 'Očekujem da će ga osloboditi'

Piše HINA,
Srbija: U srijedu presuda Krunoslavu Fehiru. Odvjetnik: 'Očekujem da će ga osloboditi'
Zagreb: Krunoslav Fehir svjedočio na suđenju Branimiru Glavašu

Iako je bio maloljetan u to vrijeme, Fehir je izrazio kajanje i želju za isprikom. U prvostupanjskoj presudi zagrebački Županijski sud je 2023. godine Glavaša osudio na 7 godina, a pravomoćne presude još nema

Viši sud u Beogradu objavit će u srijedu presudu Krunoslavu Fehiru, optuženom za ratne zločine nad Srbima u Osijeku 1991. u "slučaju garaža", a njegov odvjetnik očekuje da će odluka suda biti "možda čak i oslobađajuća". Srbijanska policija Fehira je uhitila sredinom lipnja ove godine na graničnom prijelazu s Hrvatskom na temelju tjeralice, a suđenje je započelo 12. studenoga i okončano 2. prosinca završnim riječima tužiteljstva i obrane.

Srbijansko Tužiteljstsvo za ratne zločine (TRZ) tereti Fehira, kao pripadnika BOB-a (Branimirove osječke bojne), za ratne zločine nad Srbima po zapovijedi Branimira Glavaša u ljeto 1991. godine u Osijeku.

On je nakon davanja iskaza o tim zločinima postao zaštićeni svjedok, a njegova svjedočenja bila su ključna u sudskim procesima protiv Glavaša i njegovih suradnika.

Iako je bio maloljetan u to vrijeme, Fehir je izrazio kajanje i želju za isprikom obiteljima žrtava.

U prvostupanjskoj presudi zagrebački Županijski sud je 2023. godine Glavaša osudio na sedam godina, a pravomoćna presuda još nije donijeta.

Tužiteljica srbijanskog TRZ Gordana Jekić Bradajić istaknula je u završnoj riječi da tužiteljstvo ostaje pri navodima iz optužnice, te da je predloženim i izvedenim dokazima nesumnjivo da je Fehir počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret i samom pripadnošću postrojbi BOB.

Ocijenila je da Fehir na suđenju nije uspio objasniti kako ga je njegov otac Josip Fehir prisilio da kao 16-godišnji mladić postane član BOB-a niti zbog čega se tome nije suprotstavio, te da je "radnja kaznenog djela počinjena samim pristupanjem skupini".

Jekić Bradajić je kao olakotne okolnosti navela da je Krunoslav Fehir u vrijeme za koje ga se tereti optužnicom, bio stariji maloljetnik, te da je bio krunski svjedok na suđenju Branimiru Glavašu, u Hrvatskoj prvostupanjski osuđenom za ratne zločine nad srpskim civilima.

Tužiteljstvo je za Fehira predložio kaznu u okviru minimalne, a prema članu 145 Kaznenog zakonika iz razdoblja za koje mu se sudi, za to kazneno djelo propisana je kazna od najmanje godinu dana, ali ju sud može i dodatno ublažiti.

"Imajući u vidu izvedene dokaze i ono što smo u završnoj riječi čuli od tužiteljstva - to daje nadu da možemo očekivati pravednu odluku, možda čak i oslobađajuću", rekao je Hini uoči izricanja presude Fehirov odvjetnik Bojan Stanojlović.

On podsjeća da je Fehir u pritvoru već skoro šest mjeseci, nakon što je uhićen 15. lipnja.

"Možda će sud i to prihvatiti kao razlog koji ide u prilog mom branjeniku", dodao je Fehirov odvjetnik.

