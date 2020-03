Srbija uvela policijski sat, novi oboljeli u BiH, zaražen ministar

7.00 Samo jedan novi slučaj lokalne zaraze u Kini

Peti dan zaredom broj 'uvezenih' slučajeva koronavirusa nadmašio je broj lokalnih prijenosa u Kini, sa samo jednim novim potvrđenim slučajem lokalne zaraze u Wuhanu, gradu iz kojeg je krenula pandemija Covida-19.

U kontinentalnoj Kini u utorak je potvrđeno 13 novih slučajeva koronavirusa, u odnosu na 21 slučaj dan ranije, objavilo je središnje zdravstveno povjerenstvo. Među tim novim slučajevima, 12 se odnosi na putnike koji su doputovali iz inozemstva.

Kontinentalna Kina ima samo jedan novi slučaj lokalnog prijenosa virusa, u Wuhanu, glavnom gradu pokrajine Hubei u kojemu se krajem prošle godine pojavila ta bolest slična gripi.

Glavni grad Peking prijavio je tri nova uvezena slučaja, kao i Šangaj, dok je u južnoj pokrajini Guangdongu zabilježeno pet novih slučajeva kod ljudi koji su se vratili iz Tajlanda, Velike Britanije i Nizozemske. Dvanaesti slučaj je prijavljen u Sichuanu.

U Kini je u utorak od zaraze umrlo 11 ljudi, ukupno 3,237, dok je ukupan broj zaraženih dosegao 80,894.

6.51 - Hrvatska danas očekuje postrožene mjere u borbi protiv korona virusa. Prema najavama premijera Andreja Plenkovića, ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i Stožera za civilnu obranu, privremeno - zasad na 30 dana - zatvorit će se svi objekti koji nisu nužni - velik broj dućana, ugostiteljski objekti, najvjerojatnije i trgovački centri, kino dvorane, kazališta, knjižnice i čitaonice, teretane...

- Mjere ćemo u srijedu predstaviti. One su vezane i za zabranu javnog okupljanja i za ograničavanje, odnosno privremenu obustavu rada ugostiteljskih objekata, nekih drugih uslužnih djelatnosti... Mi ćemo ići s tim već u srijedu. Ograničit ćemo ih privremeno na 30 dana i nadam se da ih nećemo produživati - rekao je Božinović.

Najavio je i da će se ograničiti kretanje starijih osoba, da bez prijeke potrebe ne napuštaju svoje domove i kuće...

Zakon kojim će Nacionalni stožer civilne zaštite dobiti veće ovlasti trebao bi biti donesen na današnjoj sjednici Sabora, koja počinje u 9.30 sati

6.47 - Kako piše Corriere della sera, prema signalima mobitela u Lombardiji čak 40 posto ljudi uopće ne provodi dan kod kuće, iako je ta talijanska regija katastrofalno pogođena korona virusom. U 24 sata s ponedjeljka na utorak preminulo je 345 zaraženih, sveukupno je Italija prešla brojku od 2500 žrtava (točno 2503 zaključno s utorkom u 18 sati).

2.00 U BiH sedam novih slučajeva koronavirusa, zaražen ministar RS

Još sedam osoba, među kojima je i ministar za europske integracije Republike Srpske Zlatan Klokić, zaraženo je koronavirusom u posljednja 24 sata na području ovoga entiteta pa se ukupan broj oboljelih u Bosni i Hercegovini popeo na 34.

Kako su u utorak navečer izvijestili na svojoj Facebook stranici iz ministarstva zdravstva RS, nakon laboratorijskih analiza za 76 osoba, potvrđena je zaraza koronavirusom (COVID-19) kod njih sedam pa se ukupan broj zaraženih u ovome entitetu popeo na 27. Istodobno na području entiteta Federacije BiH je sedam zaraženih.

Po navodima iz Republike Srpske, koja je za sada središte zaraze koronavirusom u BiH, novooboljele su četiri muške osobe srednjih godina te jedan mladić, kao i dvije žene srednjih godina. Jedna zaražena osoba je iz Prnjavora, jedna je iz Doboja, a svi ostali su iz Banja Luke. Svi se nalaze, kako se pojašnjava u obavijesti, u kućnoj izolaciji i pod nadzorom su epidemiologa.

Među zaraženima je i ministar za europske integracije i međunarodnu suradnju RS Klokić, koji je medijima potvrdio da je pozitivan na koronavirus.

"Informiran sam da sam pozitivan na koronavirus. U kući sam u izolaciji i osjećam se dobro, bez ikakvih simptoma, bez groznice i bez kašlja", rekao je za Alternativnu televiziju iz Banja Luke ministar Klokić. Ova TV kuća navela je da su i ostali članovi vlade poduzeli preventivne mjere.

Sve do sada zaražene osobe u RS-u su stabilnog zdravstvenog stanja, s blagim ili bez ikakvih simptoma. U ovome entitetu je 4864 osobe koje su podvrgnute medicinskom nadzoru jer su stigle s područja pogođenih virusom COVID-19.

00.00 Srbija uvela policijski sat i zabranu kretanja, mjere stupaju na snagu u srijedu

Srbija je u borbi protiv koronavirusa uvela "apsolutnu zabranu" kretanja od 20 sati do pet ujutro, te zabranila izlazak osobama starijim od 65 godina u gradovima i od 70 godina u ruralnim oblastima, dok će od srijede kontrolu na graničnim prijelazima i zaštitu bolnica preuzeti vojska.

Te je mjere nakon izvanredne sjednice vlade Srbije u utorak navečer priopćio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ustvrdivši da su bile nužne jer ranijim mjerama nije ostvaren željeni efekt u smanjenju rizika od širenja zaraze.

Vučić je rekao kako se za mjerama posegnulo zbog činjenice da nije postignuta puna disciplinu koja je neophodna da bi se smanjio stupanj opasnosti za stanovništvo, pa je vlada je donijela odluke koje su "nepopularne, ali koje će značiti zaštitu života".

Svim građanima sa 65 i više godina starosti u gradovima, te mještanima naselja do 5.000 stanovnika starijim od 70 godina zabranjeno je da napuštaju svoje domove i ta mjera stupa na snagu u srijedu u 10 sati.

Predsjednik Srbije rekao je na tiskovnoj konferenciji i da će vojska od srijede pod svoju kontrolu preuzeti sve granične prijelaze, sve bolnice i svih 17 migrantskih centara, te da će biti naoružana "kako bi zaštitila liječnike od incidenata" neodgovornih građana i spriječila da koronavirus uđe u bolnice.

"Mora vojska biti naoružana, da bi zaštitili liječnike. Imali smo situaciju da su ljudi koji su dolazili iz inozemstva htjeli tući naše liječnike. A oni su danas naši heroji, rade za našu djecu i naše roditelje", rekao je Vučić.

Od srijede navečer stupa na snagu druga zabrana kojom se ograničava kretanje svih građana osim službenih osoba i ljudi s radnom obvezom u razdoblju od 20 sati do pet ujutro, priopćila je vlada i poručila građanima da "nemaju razloga za paniku, jer će svi biti u potpunosti zbrinuti i bit će im osigurano sve što im je potrebno za normalan život u novonastalim okolnostima".

Ova zabrana kretanja ne odnosi se na građane kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć, poput onkoloških bolesnika, a iznimka su i pojedine skupine poljoprivrednih proizvođača zbog obveza proljetne sjetve.

Ove mjere stupaju na snagu 18. ožujka i, kao sve dosadašnje "imaju za cilj isključivo očuvanje vašeg života i zdravlja" poručila je vlada građanima Srbije, navodeći da "u ovoj borbi ne može pobijediti sama" i pozvala na neophodnu suradnju, disciplinu i solidarnost.

"Samo svi zajedno, ujedinjeni i solidarni, možemo izići iz ove bitke kao pobjednici i uvjereni smo da će tako i biti", navodi se u priopćenju srbijanske vlade.

Vučić je novinarima rekao da će za umirovljenike između četiri i sedam sati nedjeljom ujutro, "kada nema nikoga na ulici, pod posebnim pravilima otvoriti supermarkete".

"Žarišta su nam gradovi. Za sada su tri grada značajno pogođena - Beograd kao najveće žarište, Kikinda i Niš, nešto manje Čačak", naveo je Vučić.

On je naveo kako se, u cilju sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, razmišljalo i o zabrani ulaska u zemlju državljanima Srbije koji žive i rade u inozemstvu, ali se od toga odustalo jer bi tom mjerom bio prekršen Ustav.

"Razmišljali smo o tome, ali bismo time pogazili Ustav", rekao je Vučić na konferenciji za tisak koju je održao s premijerkom Anom Brnabić, i naveo da se "razmatraju druge mogućnosti" kako bi se smanjio rizik širenja virusa dolaskom državljana Srbije iz europskih zemalja.

Državni dužnosnici, infektolozi i epidemiolozi upozoravali su prethodnih dana i više puta ponavljali apel državljanima Srbije da za uskršnje praznike odustanu od posjeta obiteljima i srodnicima u domovini i odgode putovanja.

"Samo u posljednja dva dana vratilo se 35.376 naših državljana, to je ogroman broj, to je nemoguće kontrolirati", rekla je premijerka Brnabić i naglasila da je riječ "o neodgovornim građanima koji nisu poslušali savjete i preporuke" državnih dužnosnika i stručnjaka.

Podsjetivši da je Španjolska 5. ožujka imala troje mrtvih, a prije samo 11 dana deset, da bi stigla do 510 žrtava.

"Oni taj uspon imaju veći nego Italija. Situacija u Francuskoj je užasno teška, teško je i u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, sve teže je u Grčkoj. Nadam se da će se Hrvati izboriti s ulaskom korone u bolnice. To je nama najveća opasnost. Poduzimamo i žešće mjere. Mnogi nisu do danas takve mjere poduzeli, a suočeni su i sa težom situacijom. Molim ljude da to razumiju", apelirao je Vučić.