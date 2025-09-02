Srbija: Žandarmerija 'razbila' prosvjede, ozlijeđeno više ljudi, priveli su neke prosvjednike

Nekoliko ozlijeđenih građana i jedan policajac, te više privedenih prosvjednika epilog je noćašnjega sukoba žandarmerije u opremi za razbijanje demonstracija u Novome Sadu do kojega je došlo nakon obilježavanja 10 mjeseci od stradavanja 16 osoba kod željezničkog kolodvora, javljaju u utorak gradski i regionalni mediji. Policija je u priopćenju ustvrdila da su prosvjednici nasilno željeli ući na Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (DIF), te da su njezinim pripadnicima koji su ga čuvali upućivane uvrede i psovke.

„Nakon što su izdata dva upozorenja i zapovjedi da se okupljeni raziđu, a koja nisu poštovana, policija je pristupila intervenciji sukladno zakonom", navedeno je u priopćenju MUP-a.

Dodaju da su prigodom potiskivanja prosvjednika na policiju bacana pirotehnička sredstva i drugi predmeti, a jedan je službenik pogođen ciglom u glavu.

Međutim, kako prenosi regionalni medij N1, na video snimkama objavljenim na društvenim mrežama, kao i prema izvješćima novinara i svjedoka, dogodilo se sasvim suprotno, policija je na građane bacila šok bombe, a potom izuzetno jakim snagama krenula u trk za onima koji su bježali okolnim ulicama.

Policija je tukla građane i studente bez ikakvog razloga, dodaje se u novinarskim izvješćima i navodi da je kampus Sveučilišta u Novome Sadu opkoljen jakim snagama policije i žandarmerije.

Svi novosadski fakulteti su u objavama na društvenoj mreži X osudili ponašanje policije i "nerazumnu i nepotrebnu upotrebu sile", ističe N1.

Medicinski fakultet u blokadi objavio je: "Udarci pendrecima po glavi neće učiniti da zaboravimo koliko su vam ruke krvave! Zato ih boli Novi Sad, zato nas mrze", napisali su studenti toga fakulteta.

U više gradova Vojvodine prosvjednim okupljanjima i komemorativnim šetnjama u ponedjeljak obilježeno je 10 mjeseci od urušavanja nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru u kojoj je poginulo 16 osoba, a najveći je skup održan je u tome gradu pod nazivom „Srbijo, Novi Sad te zove“.

Komemorativna šetnja više tisuća prosvjednika ulicama Novoga sada završena je ispred urušenog ulaza željezničkog kolodvora gdje je položen vijenac bijelog cvijeća i odana pošta stradalima.

Prosvjednom okupljanju prethodio je incident na DIF-u kada je u ranim jutarnjim satima, kako prenose mediji, dekan Patrik Drid u pratnji policije i nekoliko maskiranih osoba razbio jedan prozor i ušao na fakultet kako bi prekinuo studentsku blokadu ustanove.

Kada su se studenti počeli okupljati s namjerom da se vrate u zgradu dekan je pozvao policiju koja od tada osigurava zgradu DIF-a.