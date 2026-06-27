VIDEO Vučić opet 'paradira' s robotom: Pozivao na skup, a u Beogradu opsadno stanje

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu neobičan video u kojem poziva građane na veliki skup u Beogradu. U kratkoj, futuristički obojenoj snimci, Vučiću asistira humanoidni robot, šaljući poruku o modernizaciji i zajedništvu pod sloganom "Zajedno gradimo budućnost Srbije". Inače, ranije je predstavio dva robota - Milutina i Dragutina.

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Video prikazuje Vučića kako sjedi za stolom u prostoriji s kaminom, dok mu prilazi humanoidni robot i pruža plavi marker. Predsjednik Srbije zatim uzima marker i na velikom papirnatom kalendaru zaokružuje datum 27. lipnja. Dok to čini, izgovara ključnu poruku.

​- 27. juna, dobrodošli u Beograd, da zajedno gradimo budućnost Srbije! - kaže Vučić u videu.

Srbiju, uz temperaturu oko 38 stupnjeva, očekuje i vreli politički vikend zbog dva najavljena skupa - pristaše politike predsjednika države Aleksandra Vučića okupit će se u subotu u Beogradu, a studentski pokret pozvao je u nedjelju građane na veliki prosvjed u Kraljevu na kojem će ponovno biti zatraženi izvanredni izbori.

Zbog priprema skupa, na kojem Vučić ispred Skupštine Srbije očekuje desetke tisuća ljudi, središte Beograda je do ponedjeljka ujutro blokirano za sav promet, ispred zgrade parlamenta postavljaju se šatori, promet je zaustavljen i bočnim ulicama, a linije javnog prijevoza izmijenjene su ili privremeno obustavljene.

"Sve je spremno za događaj kakav dosad nije viđen", pišu u subotu mediji propagandno naklonjeni Vučiću i vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS).

Najavljuju se cjelodnevni događaji namijenjeni djeci i mladima, glazbeni program folk-zvijezda, te razvijanje "rekordne srpske zastave, duge više od 500 metara i teške skoro jednu tonu", što će biti uvertira za Vučićevo obraćanje u kojem se očekuje da će govoriti "o predstojećim izborima i novim državnim mjerama, uz osvrt na političke razlike u zemlji".

Skup u Beogradu dio je kampanje "Srbija pobjeđuje" kojom Vučić nastoji parirati višemjesečnoj kampanji studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" kojom se traži raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

Današnjem skupu u Beogradu u petak je prethodilo otvaranje dijela autoceste nazvane Moravski koridor kojem je nazočio Vučić, što se u javnosti vidi kao zahuktavanje izborne kampanje, premda se - unatoč brojnim Vučićevim najavama - taj predizborni kalendar još ne može pouzdano predvidjeti.

Desetke tisuća ljudi iz cijele zemlje u nedjelju u Kraljevu očekuju i studenti, u valu protuvladinih prosvjeda koji traju dulje od godinu i pol dana, potaknuti pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog 2024. godine, u tragediji za koju prosvjednici vide krivnju u korupciji i neradu institucija društva.