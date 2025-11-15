Obavijesti

HTIO IH JE PREPRODATI

Srbin (47) koji je u Hrvatsku pokušao prošvercati čak 180 tisuća tableta završio u zatvoru!

Piše Iva Tomas,
Srbin (47) koji je u Hrvatsku pokušao prošvercati čak 180 tisuća tableta završio u zatvoru!
Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima je, po zaprimanju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Postaje granične policije Bajakovo, provelo prvo ispitivanje državljanina Republike Srbije (47) i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog prodaje droge, priopćio je DORH.

Sumnja se da je muškarac 7. studenog ove godine., na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelaza Bajakovo, u prikolici držao ukupno 180 000 komada tableta koje u sebi sadrže diazepam, alprazolam i klonazepam. Htio ih je preprodati.

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega. Sudac je prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i odredio mu istražni zatvor.

