Srbin (47) koji je u Hrvatsku pokušao prošvercati čak 180 tisuća tableta završio u zatvoru!

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima je, po zaprimanju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske, Postaje granične policije Bajakovo, provelo prvo ispitivanje državljanina Republike Srbije (47) i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog prodaje droge, priopćio je DORH.

Sumnja se da je muškarac 7. studenog ove godine., na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelaza Bajakovo, u prikolici držao ukupno 180 000 komada tableta koje u sebi sadrže diazepam, alprazolam i klonazepam. Htio ih je preprodati.

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega. Sudac je prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i odredio mu istražni zatvor.