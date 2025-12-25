Srbin krao vina kao lud. Traži ga pola Amerike. Partnericu mu uhvatili, a on zbrisao u Beč?

Ured šerifa okruga Clark izdao je tri naloga za uhićenje Nikole Krndije (57) zbog tri kaznena djela povezana s krađom vina iz restorana „L'Auberge Provencal“ 19. studenoga 2025. godine, čija se vrijednost procjenjuje na 38.000 američkih dolara. U slučaju krađe osumnjičena je i njegova partnerica, britanska državljanka Natalie Ray.

Istražitelji vjeruju da je Krndija napustio Sjedinjene Američke Države 20. studenoga 2025. godine letom s Međunarodne zračne luke John F. Kennedy u New Yorku, kojim je otputovao u Beč, u Austriji. Istraga, koju provodi Ured šerifa okruga Clark u suradnji sa saveznim vlastima, još je u tijeku.

Lopovi su prošlog mjeseca ukrali nekoliko boca rijetkog vina iz gostionice i restorana u okrugu Clark u saveznoj državi Virginiji. U videu objavljenom na svom YouTube kanalu, hotel i restoran „L’Auberge Provencale Inn & Restaurant“ naveo je da se pljačka dogodila 19. studenoga, kada je par koji se predstavljao kao organizatori događaja dobio pristup vinskom podrumu.

Vidjevši što se događa i da je Krndija krenuo prema izlazu s bocama, sommelier je digao uzbunu, ali već je bilo prekasno jer je Krndija uspio iznijeti piće iz restorana i pobjeći automobilom koji je prethodno unajmio. Ipak, njegova partnerica u zločinu Ray nije imala toliko sreće, zadržao ju je konobar do dolaska policije.

Nije jedina pljačka?

Prema pisanju lokalnih medija, sumnja se da ovo nije jedina pljačka ove vrste koja bi mogla biti povezana s osumnjičenim.

„Američke vlasti smatraju da su u tijeku aktivne istrage sličnih krađa skupocjenih vina diljem SAD-a u koje bi ovaj par mogao biti uključen, uključujući i pljačku vina vrijednog oko 30.000 američkih dolara u Delray Beachu na Floridi prije nekoliko godina“, piše Washington Post.