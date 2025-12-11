Srpski diplomat: Vučić u EU tražio spas za ekonomsku katastrofu koja nas čeka

Nekadašnji diplomat Srećko Đukić rekao je u gostovanju na N1 da trenutačna vlast u Srbiji svjesno usmjerava pažnju javnosti na to koliko se zalaže za rješavanje pitanja nafte, a ne NIS-a, jer je, kako ističe, rješenje pitanja NIS-a u ruskim rukama i srpske vlasti tu ne mogu ništa učiniti. No istovremeno potpuno izbjegava otvoriti temu koliko to košta Republiku Srbiju i njezine građane.

- Najobičnije računice pokazuju da, ako sankcije NIS-u ostanu na snazi i ako se to ne riješi do kraja siječnja ili početka veljače, Srbija će 2026. godine morati platiti ceh od najmanje četiri milijarde eura. To je nešto što svakog građanina Srbije treba koštati oko 500 eura - objašnjava rekao je Đukić.

Prema njegovoj ocjeni, vanjska politika Srbije potpuno je bankrotirala i propala.

- Na američkom pravcu, na ruskom pravcu, na kineskom pravcu, ona je potpuno zaglavljena u dugovima i korupciji. I jedina stolica koja se još nekako drži jest ta europska stolica. I gdje je mogao tražiti neko utočište, gdje se mogao negdje usidriti – to je Europa, jer je Europa čvrsto odlučila da Srbiju ne ispusti, kakva god da jest, unatoč činjenici da Srbija ide protueuropskim putem. Europa će je držati u najširim mogućim okvirima, jer je to u interesu Europe i jer Europa drži do svog odnosa prema Srbiji i srpskim građanima, do novca i bankomata, jedinog koji još uvijek radi – a to je taj briselski bankomat za Srbiju, svi ostali su zatvoreni. Prema tome, on je išao i tražio slamku spasa u Bruxellesu - navodi nekadašnji diplomat.