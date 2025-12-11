Obavijesti

News

Komentari 2
SRBIJA U PROBLEMU

Srpski diplomat: Vučić u EU tražio spas za ekonomsku katastrofu koja nas čeka

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Srpski diplomat: Vučić u EU tražio spas za ekonomsku katastrofu koja nas čeka
Foto: F.S.

Prema njegovoj ocjeni, vanjska politika Srbije potpuno je bankrotirala i propala. Na američkom pravcu, na ruskom pravcu, na kineskom pravcu, ona je potpuno zaglavljena u dugovima i korupciji. I jedina stolica koja se još nekako drži jest ta europska stolica, smatra Srećko Đukić

Nekadašnji diplomat Srećko Đukić rekao je u gostovanju na N1 da trenutačna vlast u Srbiji svjesno usmjerava pažnju javnosti na to koliko se zalaže za rješavanje pitanja nafte, a ne NIS-a, jer je, kako ističe, rješenje pitanja NIS-a u ruskim rukama i srpske vlasti tu ne mogu ništa učiniti. No istovremeno potpuno izbjegava otvoriti temu koliko to košta Republiku Srbiju i njezine građane.

 - Najobičnije računice pokazuju da, ako sankcije NIS-u ostanu na snazi i ako se to ne riješi do kraja siječnja ili početka veljače, Srbija će 2026. godine morati platiti ceh od najmanje četiri milijarde eura. To je nešto što svakog građanina Srbije treba koštati oko 500 eura - objašnjava rekao je Đukić.

Prema njegovoj ocjeni, vanjska politika Srbije potpuno je bankrotirala i propala.

POZDRAVI IZ MOSKVE KAKAV GAF Vučić se izlanuo. Nije znao da su mikrofoni uključeni. Von der Leyen se izbezumila
KAKAV GAF Vučić se izlanuo. Nije znao da su mikrofoni uključeni. Von der Leyen se izbezumila

 - Na američkom pravcu, na ruskom pravcu, na kineskom pravcu, ona je potpuno zaglavljena u dugovima i korupciji. I jedina stolica koja se još nekako drži jest ta europska stolica. I gdje je mogao tražiti neko utočište, gdje se mogao negdje usidriti – to je Europa, jer je Europa čvrsto odlučila da Srbiju ne ispusti, kakva god da jest, unatoč činjenici da Srbija ide protueuropskim putem. Europa će je držati u najširim mogućim okvirima, jer je to u interesu Europe i jer Europa drži do svog odnosa prema Srbiji i srpskim građanima, do novca i bankomata, jedinog koji još uvijek radi – a to je taj briselski bankomat za Srbiju, svi ostali su zatvoreni. Prema tome, on je išao i tražio slamku spasa u Bruxellesu - navodi nekadašnji diplomat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu
NABAVA TENKOVA LEOPARDA

FOTO Merz i Plenković prošetali crvenim tepihom: Pogledajte kako su ga dočekali u Berlinu

Posjet je okrunjen potpisivanjem ugovora o nabavi 44 najmodernija njemačka tenka Leopard 2A8
Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu
UVAŽILI MU ŽALBU

Joca Amsterdam izašao nakon 15 godina zatvora na slobodu

Sud smatra da je Jocić stekao sve zakonske uvjete za otpust. Prema izvješćima iz zatvora, smatra se da je on ostvario 'maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025