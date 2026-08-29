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HTIO SE UKLOPITI

Srpski influencer završio u zatvoru u Splitu zbog tetovaže: 'Upao sam u loše društvo...'

Piše Ivan Jukić,
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Srpski influencer završio u zatvoru u Splitu zbog tetovaže: 'Upao sam u loše društvo...'
Foto: instagram
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Srpski influencer Marko Miladinović uhićen je u Splitu zbog javnog prikazivanja kontroverznih tetovaža, a sudski postupak će odrediti njegovu kaznu u trajanju od 15 dana zadržavanja

Srpski influencer iz Beča Marko Miladinović završio je u zatvoru na Bilicama nakon što je u Splitu javno pokazivao tetovaže Draže Mihailovića i Momčila Đujića, četničkih vođa iz Drugog svjetskog rata. Miladinović je posljednjih dana boravio u Splitu, a tetovaže je pokazivao u jednom kafiću na Žnjanu te ih objavljivao na društvenim mrežama, prenosi Dalmatinski portal.

Uhićen je i doveden na Općinski prekršajni sud u Splitu. Policija ga tereti za remećenje javnog reda i mira te prekršaj Zakona o suzbijanju diskriminacije. Za prvi prekršaj zatraženo je 30 dana zatvora, dok je za drugi predložena novčana kazna od 2000 eura.

Sud mu je odredio zadržavanje na Bilicama u trajanju od 15 dana, a odluka o kazni bit će donesena naknadno, u zakonskom roku.

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Policija je zatražila zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja. U optužnom prijedlogu navode kako je Miladinović javna osoba s velikim brojem pratitelja te da su njegove objave dostupne širokoj javnosti.

- Zbog toga ga je potrebno najstrože kazniti i poslati jasnu poruku da je Hrvatska turistička i prijateljski nastrojena zemlja u kojoj su strani gosti uvijek dobrodošli, ali isključivo uz uvjet da poštuju pravni poredak, zakone i hrvatski narod, a posebno najviše vrijednosti zaštićene međunarodnim pravom, što je kod okrivljenika u potpunosti izostalo - navodi se u optužnom prijedlogu splitske policije.

Influencer je prekršaje odmah priznao. Na sudu je rekao da živi u Austriji, povremeno odlazi u Srbiju te da je tetovaže Draže Mihailovića i Momčila Đujića napravio prije pet ili šest godina.

'Upao sam u loše društvo i htio se uklopiti...'

Objasnio je da je tada upao u loše društvo i želio se uklopiti.

- Sada sam svjestan da to nisam trebao napraviti jer s njima mogu povrijediti druge narode. Ja ne mrzim hrvatski narod, igram za hrvatski klub u Beču - kazao je Miladinović.

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Priznao je i da je fotografije sa Žnjana objavio na društvenim mrežama, ali tvrdi da nikoga nije želio uvrijediti.

- Lijepo sam se proveo u Splitu, nisam razmišljao o tome što bi te tetovaže mogle izazvati u javnosti - kazao je na sudu.

Sutkinja ga je pitala i je li razmišljao o uklanjanju tetovaža. Miladinović je najprije rekao da je to skupo, no potom je obećao da će ih ukloniti što prije.

- Ovo je jedan grijeh iz prošlosti i nema veze sa sadašnjosti - zaključio je.

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