Srpski ministar se ispričao nakon skandalozne izjave: 'Nespretno je protumačena'

Ministar informiranja i telekomunikacija Srbije Boris Bratina uputio je javnu ispriku zbog izjave izrečene u televizijskoj emisiji Informera, u kojoj je sugerirao da bi Hrvatska, „poput Ukrajine“, trebala snositi teritorijalne posljedice zbog navodnih zločina iz prošlosti. Iz Ministarstva poručuju kako je riječ o nespretno formuliranoj i pogrešno protumačenoj izjavi koja ne odražava službenu politiku Republike Srbije.

U službenom priopćenju ističe se da se izjava odnosila na znatno ranije povijesno razdoblje te da nije bila povezana s aktualnim političkim okolnostima ni odnosima među državama. Ministar Bratina, navodi se, uputio je ispriku i u osobno ime te u ime institucije na čijem je čelu.

Priopćenje Ministarstva informiranja i telekomunikacija Republike Srbije prenosimo u cijelosti:

„U ime Ministarstva informiranja i telekomunikacija, kao i u svoje ime, prof. dr. Boris Bratina javno se ispričava zbog propusta koji se dogodio 17. prosinca 2025. godine, a u vezi s izjavom na televiziji Informer, u kojoj je navedeno da bi Hrvatska, kao i Ukrajina, trebala platiti teritorijem.

Svjesni smo da je ova izjava izazvala neugodnosti i nesporazume u vezi s odnosima dviju prijateljskih zemalja i službenom politikom Vlade Republike Srbije. Izjava ministra Bratine nespretno je protumačena i nije bila adekvatno povezana s aktualnim događajima, već se izraženi stav odnosio isključivo na znatno ranije povijesno razdoblje.

U tom smislu, ministar Bratina, kao član Vlade i vođen vanjskom politikom naše zemlje, podržava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, što potkrepljuju i njegove prethodne izjave u kojima je više puta naglasio da oružani sukobi u Ukrajini predstavljaju veliku tragediju za ukrajinski narod.

Sukladno tome, ministar Bratina u potpunosti prihvaća odgovornost za nastalu situaciju te se ovim putem ispričava svima pogođenima navedenom izjavom, dok Ministarstvo informiranja i telekomunikacija ostaje predano transparentnom, odgovornom i profesionalnom radu u interesu javnosti.“