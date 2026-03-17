Srpski ministar zaprijetio Bulju šamarom. Bulj: 'Dođi i povedi šefa četnika. Čekam vas!'

Sad sam pogledao i njegovu izjavu u cijelosti, ali i razgovor njega i četnika Vučića kojemu je smiješno to što mu ministar na televiziji prijeti hrvatskom zastupniku. Imam poruku za 'junačine', piše Bulj

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj javio se novom objavom na društvenim mrežama, u kojoj se osvrnuo na video srpskog ministra Darka Glišića, koji mu je tijekom gostovanja na TV Pink zaprijetio šamarom. Poručio je kako je tek sinoć pogledao video. Uputio je i oštru kritiku vlasti u Srbiji.

- Miro Bulj, govedo jedno ustaško, volio bih da budem u nekoj delegaciji, ako bude ikada srpska delegacija išla u Hrvatsku, pa da ga jednom tamo sretnem, da ga zadlanim jednom preko usta zbog toga što vrijeđa srpskog predsjednika - rekao je Glišić između ostaloga.

PRIJETIO MU ŠAMAROM Srpski ministar Bulja nazvao 'ustaškim govedom', brzo mu stigao odgovor na prijetnje!
Srpski ministar Bulja nazvao 'ustaškim govedom', brzo mu stigao odgovor na prijetnje!

Bulj je rekao da neće odgovarati na uvrede i prijetnje te istaknuo da bez suočavanja s ratnim zločinima i odgovornošću nema ozbiljnog dijaloga između dviju država. Dodao je da Hrvatska želi mir, ali i da bi u slučaju napada bila spremna na obranu, kao i 1995. godine. Odgovor je uputio direktno njemu i Vučiću i poručio da ih čeka.

- Tek sam kasno sinoć vidio video Glišića jer ne stižem od obveza u Gradu Sinju pa sam napisao status na temelju transkripta njegovih izjava. Sad sam pogledao i njegovu izjavu u cijelosti, ali i razgovor njega i četnika Vučića kojemu je smiješno to što mu ministar na televiziji prijeti hrvatskom zastupniku. Imam poruku za 'junačine nebeskog naroda' i za četnika Vučića i njegova poltrončića, notornog Glišića koji najavljuje dolazak da me 'zadlani', odnosno odalami.

OTVORENE PRIJETNJE SKANDALOZNA izjava srpskog ministra: 'Jedva čekam opaliti šamarčinu ustaškom govedu!'
SKANDALOZNA izjava srpskog ministra: 'Jedva čekam opaliti šamarčinu ustaškom govedu!'

Iako se dobro sjećam Oluje ’95., u kojoj sam sudjelovao sa svojim suborcima kao vojnik 4. gardijske brigade i gledao tadašnju 'traktorijadu' srpskih junačina, moram priznati, sinoć nisam mogao spavati nakon odgledanog videa. Jer kad vidiš takvu 'junačinu' kako prijeti stvarno te obuzme strah.

Bojim se još jedino da mu u toj 'delegaciji' ne pomogne Vučić, isti onaj koji je u okupiranoj Glini huškao na pobunu protiv Hrvatske, pa onda iz beogradske mišje rupe gledao kako završava ta 'hrabrost'. Iskreno me ne zanima tko je vlast u Srbiji. Samo znam da tko god da je, ako ikad opet krene na Hrvatsku, čeka ga isti scenarij. Nimalo nebeski. Jer traktori još uvijek ne lete. Zato, Glišiću, čekam te. Tebe i tu tvoju 'delegaciju'. Povedi slobodno i šefa, napisao je Bulj. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Izraelci: Ubili smo šefa iranske garde i moćnika Larijanija!
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelci: Ubili smo šefa iranske garde i moćnika Larijanija!

Značajna izraelska kopnena ofenziva u Libanonu mora se spriječiti jer bi mogla imati razorne humanitarne posljedice, rekle su u ponedjeljak u zajedničkoj izjavi Kanada, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija.
Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'
NESLANA ŠALA

Zadrani u šoku: 'Na Googleu su nam promijenili ime ulice u 'Ku**inu od ceste! Žalili smo se'

Ulicu Viktora Vide u Zadru na internetu se može pronaći pod nazivom Kur*ina od ceste. Netko joj je promijenio ime. Mještani se smiju: ‘Ulica je stvarno bila loša...’
Povijesna operacija u Lici: 'Baka Ana je lakša za 36 kg. Mislim da je to najveći tumor u Hrvatskoj'
MILINOVIĆEV NEVJEROJATNI ZAHVAT

Povijesna operacija u Lici: 'Baka Ana je lakša za 36 kg. Mislim da je to najveći tumor u Hrvatskoj'

Operacija je trajala puna četiri sata, a pacijentica Ana (81) se, kako su kazali iz bolnice, osjeća dobro. Darko Milinović napisao je kako je ovo vjerojatno najveći tumor operiran u Hrvatskoj

