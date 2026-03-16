Srpski ministar Bulja nazvao 'ustaškim govedom', brzo mu stigao odgovor na prijetnje!

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj reagirao je na izjave srpskog ministra za javna ulaganja Darka Glišića poručivši kako se ne namjerava spuštati na razinu uvreda i prijetnji koje dolaze iz Srbije. Bulj je istaknuo da “Hrvati imaju dostojanstvo” te da se on osobno ne misli “valjati u blatu i smradu koji se širi iz srbijanskih tabloida”, niti odgovarati na način na koji to čine političari bliski srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Podsjetio je kako mu Glišić već drugi put iz Srbije poručuje da će ga ošamariti i pritom ga naziva “ustaškim govedom”, što je ocijenio nedopustivim političkim govorom.

- Miro Bulj. Ono ustaško govedo iz Sinja kojem sam još prije godinu dana obećao da ću mu opaliti šamar da mu uho zvoni kao Sinjska alka. Opet se javio da vrijeđa predsjednika Vučića - rekao je Glišić u jutarnjem programu Televizije Pink. Nastavio je u skandaloznom tonu.

- Poručujem tom ustaškom govedu, tom ustaškom nesoju: nećete nas više klati, nećete nas više ubijati. Nećete ovdje imati predsjednika kakvog vi želite postaviti, tipa Borisa Tadića koji će klečati na koljenima pred vama Hrvatima. Imat ćemo srpskog predsjednika koji će znati kako nas zaštititi - rekao je srpski ministar za javna ulaganja te opet krenuo o klanju Srba.

Bulj je u svom odgovoru naglasio je i da je važno da “normalni ljudi u Srbiji znaju da Hrvati žele mir i suživot”, ali da taj suživot mora biti utemeljen na istini. U tom kontekstu naveo je kako, po njegovu mišljenju, ozbiljan razgovor o odnosima dviju država teško može napredovati dok Srbija, kako tvrdi, nije procesuirala odgovorne za ratne zločine, priznala odgovornost za agresiju, dala informacije o nestalim osobama niti riješila pitanje ratne odštete.

Bulj je pritom ustvrdio kako su, prema njegovoj interpretaciji, velikosrpska politika i propaganda tijekom 1990-ih poticale pobunu dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj, što je, kako je rekao, dovelo do teških ratnih zločina od Vukovara do Dubrovnika. Podsjetio je i na ratne izjave Aleksandra Vučića iz Gline, gdje je početkom 1990-ih govorio da taj grad nikada neće biti Hrvatska.

Osim kritike srbijanskih dužnosnika, Bulj je u svojoj reakciji prozvao i dio hrvatskog političkog vrha. Izrazio je čuđenje što hrvatske vlasti, kako je rekao, uopće vode politički dijalog s aktualnim vodstvom Srbije “kao da se ništa nije dogodilo”, podsjetivši da je Vučić ranije bio pozivan u Hrvatsku i dočekivan na državnoj razini.

Unatoč oštrim političkim porukama, Bulj je naglasio da neće odgovarati uvredama na uvrede niti prijetnjama na prijetnje, jer to, kako kaže, nije način na koji govori “slobodan i dostojanstven narod”. Poručio je da se njegova poruka ne odnosi na srpski narod nego na političke poruke koje dolaze iz Beograda.

Zaključno je istaknuo kako Hrvatska želi mir i nema imperijalističke ambicije, ali je upozorio da bi, ako bi se Hrvatska ponovno našla napadnuta, ishod bio isti kao 1995. godine. Podsjetio je i na vlastito sudjelovanje u Domovinskom ratu, naglasivši da bi se, ako bi ikada bilo potrebno, ponovno odazvao obrani države.

Cijelu poruku zaključio je stihom iz poznate domoljubne pjesme: “Ne daj na se, ne daj svoje, nemoj tuđe – prokleto je.”