Obavijesti

News

Komentari 0
REVIZIONIZAM

Srpsko narodno vijeće prijavit će sudionike skupa o Jasenovcu: 'Umanjuju žrtve zločina NDH'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Srpsko narodno vijeće prijavit će sudionike skupa o Jasenovcu: 'Umanjuju žrtve zločina NDH'
storyeditor/2025-10-30/PXL_220422_93106509.jpg | Foto: Emica ElvedjiPIXSELL

Ne stišavaju se reakcije na okrugli stol o Jasenovcu u Saboru. Čak i Ivan Penava iz Domovinskog pokreta kaže da su bili ‘neozbiljni’ o osjetiljivom pitanju

Srpsko narodno vijeće (SNV) planira podnijeti kaznenu prijavu protiv Igora Vukića i ostalih sudionika okruglog stola u Hrvatskom saboru u utorak, u organizaciji stranke DOMiNO i Hrvatskih suverenista, na kojem su relativizirani ustaški zločini i umanjen broj žrtava u Jasenovcu. SNV se poziva na odredbu Kaznenog zakona koja zabranjuje i kažnjava javno odobravanje, poricanje ili znatno umanjivanje genocida i zločina protiv čovječnosti.

SUDSKI PROCES VIDEO Ovo je snimka u kojoj krvnik iz Jasenovca govori o streljanju: 'Takve su naredbe'
VIDEO Ovo je snimka u kojoj krvnik iz Jasenovca govori o streljanju: 'Takve su naredbe'

- Pripremit ćemo tužbu protiv Igora Vukića i ostalih čija je misija umanjiti žrtve zločina kvislinške i zločinačke NDH - najavio je čelnik SNV-a Milorad Pupovac i dodao da se “rehabilitacijom NDH pokušava promijeniti ustavni luk Hrvatske”.

Pozvao je Ustavni sud da spriječi otvaranje prostora najopasnijim oblicima revizionizma.

- Ako se ovo nastavi i prihvati, Hrvatska neće imati budućnost, kao što je ni NDH nije imala - kazao je Pupovac.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković priopćio je kako ne postoji pravno uporište niti akt na temelju kojeg je mogao zabraniti okrugli stol.

REAKCIJE Habijan o izjavi sa skupa na Jasenovcu: Teško mi je objasniti što se htjelo reći. Nevjerojatno
Habijan o izjavi sa skupa na Jasenovcu: Teško mi je objasniti što se htjelo reći. Nevjerojatno

Ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je Pupovčevu najavu napomenom da svatko ima pravo podnijeti kaznenu prijavu ako smatra da je došlo do povrede zakona. Zamoljen da prokomentira tvrdnje s okruglog stola, prema kojima Jasenovac “nije bio lječilište, ali ni mučilište”, ministar je odgovorio kako mu je, u 21. stoljeću, “nevjerojatno da uopće moramo odgovarati na ta pitanja” te da mu je “teško objasniti što se htjelo reći”. Bilo kakvo negiranje zločina ili govor mržnje prema bilo kojoj skupini nije dobro i za svaku je osudu, dodao je, ali rekao je i to da “nije samo jedna strana ta koja gradi političke agende na polarizirajućim temama”.

- Prvi predsjednik Tuđman o NDH je rekao apsolutno sve. Nakon više od tri desetljeća tu temu otvarati stvarno je deplasirano - Habijanov je komentar na pozive s okruglog stola da se NDH uvrsti u Ustav.

Čak je i Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, okrugli stol o Jasenovcu u Saboru nazvao neozbiljnim.

ŠEF DOMOVINSKOG POKRETA Penava o sramotnom skupu o Jasenovcu: Nije to bio hotel s 5 zvjezdica! Pristup je neozbiljan
Penava o sramotnom skupu o Jasenovcu: Nije to bio hotel s 5 zvjezdica! Pristup je neozbiljan

- S obzirom na aktere koji su stajali iza organizacije okruglog stola, od kojih su neki bili čimbenici onog bivšeg sustava, a neki donedavno svjetonazorski pripadali toj priči, dok danas pričaju nešto sasvim drugo, za nas je to jedna vrlo neozbiljna priča. To je priča kojoj ne vjerujemo jer je riječ o vrlo osjetljivom području koje nije zaslužilo da mu se prilazi na ovako neozbiljan način - rekao je Penava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju
BIO JE NA LIJEČENJU U TURSKOJ

Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Prije samo desetak dana, njegovi mještani priredili su mu doček bakljama i pljeskom naklon povratka iz Turske. Tamo je na liječenju bio sedam mjeseci...
Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune
GODIŠNJI DODATAK

Vlada donijela važnu odluku za umirovljenike: Evo kada će im sjesti dodatni novac na račune

Ukupan iznos godišnjeg dodatka na mirovinu za pojedinog umirovljenika određuje se kao umnožak vrijednosti dodatka za jednu godinu i punih godina mirovinskoga staža na temelju kojega je određena mirovina
Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...
CIJENE RASTU

Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...

Od 1. studenog na snagu stupaju nove, više cijene struje zbog smanjenja subvencija. Drugi val stiže već početkom 2026. Stručnjaci, ali i potrošačke udruge, za smanjenje računa savjetuju da više struje trošite noću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025