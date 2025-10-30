Srpsko narodno vijeće prijavit će sudionike skupa o Jasenovcu: 'Umanjuju žrtve zločina NDH'

Srpsko narodno vijeće (SNV) planira podnijeti kaznenu prijavu protiv Igora Vukića i ostalih sudionika okruglog stola u Hrvatskom saboru u utorak, u organizaciji stranke DOMiNO i Hrvatskih suverenista, na kojem su relativizirani ustaški zločini i umanjen broj žrtava u Jasenovcu. SNV se poziva na odredbu Kaznenog zakona koja zabranjuje i kažnjava javno odobravanje, poricanje ili znatno umanjivanje genocida i zločina protiv čovječnosti.

- Pripremit ćemo tužbu protiv Igora Vukića i ostalih čija je misija umanjiti žrtve zločina kvislinške i zločinačke NDH - najavio je čelnik SNV-a Milorad Pupovac i dodao da se “rehabilitacijom NDH pokušava promijeniti ustavni luk Hrvatske”.

Pozvao je Ustavni sud da spriječi otvaranje prostora najopasnijim oblicima revizionizma.

- Ako se ovo nastavi i prihvati, Hrvatska neće imati budućnost, kao što je ni NDH nije imala - kazao je Pupovac.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković priopćio je kako ne postoji pravno uporište niti akt na temelju kojeg je mogao zabraniti okrugli stol.

Ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je Pupovčevu najavu napomenom da svatko ima pravo podnijeti kaznenu prijavu ako smatra da je došlo do povrede zakona. Zamoljen da prokomentira tvrdnje s okruglog stola, prema kojima Jasenovac “nije bio lječilište, ali ni mučilište”, ministar je odgovorio kako mu je, u 21. stoljeću, “nevjerojatno da uopće moramo odgovarati na ta pitanja” te da mu je “teško objasniti što se htjelo reći”. Bilo kakvo negiranje zločina ili govor mržnje prema bilo kojoj skupini nije dobro i za svaku je osudu, dodao je, ali rekao je i to da “nije samo jedna strana ta koja gradi političke agende na polarizirajućim temama”.

- Prvi predsjednik Tuđman o NDH je rekao apsolutno sve. Nakon više od tri desetljeća tu temu otvarati stvarno je deplasirano - Habijanov je komentar na pozive s okruglog stola da se NDH uvrsti u Ustav.

Čak je i Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, okrugli stol o Jasenovcu u Saboru nazvao neozbiljnim.

- S obzirom na aktere koji su stajali iza organizacije okruglog stola, od kojih su neki bili čimbenici onog bivšeg sustava, a neki donedavno svjetonazorski pripadali toj priči, dok danas pričaju nešto sasvim drugo, za nas je to jedna vrlo neozbiljna priča. To je priča kojoj ne vjerujemo jer je riječ o vrlo osjetljivom području koje nije zaslužilo da mu se prilazi na ovako neozbiljan način - rekao je Penava.