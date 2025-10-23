Srpsku ministricu zaustavili na Bajakovu, šokirana je: ‘Tretirali su me kao ilegalnog migranta!’

Potpredsjednica Vlade Srbije i ministrica gospodarstva Adrijana Mesarović izjavila je da je na graničnom prijelazu Bajakovo doživjela ponižavajući tretman hrvatskih carinika dok je putovala u Banju Luku na Poslovni forum “Srbija – Srpska 2025”, prenosi Dnevnik.hr.

Mesarović tvrdi da je bila jedina članica srpske delegacije koju su carinici zaustavili i višestruko provjeravali, iako su, kaže, svi bili uredno najavljeni.

“Jedino sam ja od cijele delegacije zaustavljena i izvedena iz automobila uz obrazloženje da EES sustav, na koji sam se pokušavala registrirati, nije radio – ali samo prilikom moje registracije”, napisala je potpredsjednica u objavi na društvenim mrežama.

Dodala je kako su je hrvatski carinici pet puta tjerali da očitava otiske prstiju, svaki put pod različitim izgovorima.

“Kod svih ostalih članova delegacije sustav je radio. Samo kod mene – nije. Treba li se pitati zašto?”

Mesarović je poručila da nije dobila niti ispriku niti objašnjenje za, kako kaže, ponižavajući tretman.

“Tretirana sam kao ilegalni migrant ili, ne daj Bože, kriminalac. Jesu li to europske vrijednosti koje promovirate? Je li to neprofesionalizam ili nešto drugo?” upitala je u svojoj objavi.

Incident je izazvao niz reakcija na društvenim mrežama, gdje dio korisnika podržava Mesarović i traži objašnjenje hrvatskih vlasti, dok drugi tvrde da se radi o uobičajenoj sigurnosnoj proceduri na granici.