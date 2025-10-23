Obavijesti

NAJGLUPLJA TEORIJA ZAVJERE STOLJEĆA

Vučićevi mediji pomiču granicu ludila. Pitaju se je li Plenković povezan s 'Ćacilend' pucnjavom!

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, Kurir/Screenshot, Canva

U srijedu je u Beogradu, u centru grada, u bizarnoj šatorskoj nastambi zvanoj 'Ćacilend', došlo do pucnjave i požara. 70-godišnjak je upucao 57-godišnjaka pa izazvao požar, nakon toga savladala ga je policija. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić događaj je nazvao terorističkim činom. Istaknuo je kako žena napadača živi u Hrvatskoj. To je valjda bila podloga za ono što je danas uslijedilo...

Za neupućene, 'Ćacilend' se nalazi ispred srpske Skupštine, u njemu borave 'studenti koji žele učiti', njih većinom čini ekipa koja je fakultet vidjela samo u nekom filmu ili seriji. Uz njih su razne Vučićeve pristaše, uglavnom sumnjivi likovi, nezavisni srpski mediji pisali su kako za život u šatorima i hvaljenje Vučića primaju dnevnice....

Natrag na jučerašnje propucavanje. Srpski mediji, koji svakodnevno pomiču granicu normalnog, svoje ludilo pomaknuli su sad korak dalje.

Pa sad insinuiraju kako je s propucavanjem Vučićevog pristaše nekako povezan hrvatski premijer Andrej Plenković?!

"Dorćolski blokader, koji je jučer ispred Skupštine Srbije pokušao ubiti nevinog čovjeka i zapalio šator, uslikan je u lipnju ove godine s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem na teritoriji Republike Hrvatske. Slučajnost ili ne?", mrtvo hladno piše Kurir, koji očito smatra da postoji šansa da ga je Plenković pri ovom susretu 'radikalizirao' ili mu dao neki tajni zadatak. Tko će znati što je u glavama novinara režimskih srpskih medija, vjerojatno propuh, kasnije spominju i 'operaciju'.

"Zahvaljujući profesionalnosti, prisebnosti i brzoj akciji beogradske policije, blokader s Dorćola momentalno je savladan i razoružan, a potom i na licu mjesta odmah ispitan o namjerama i ciljevima. Upravo je u tim trenucima čak dvaput jučer ponovio da je "završio posao". Kakav posao, u čije ime i za čiji račun?", pita se Kurir.

Još nismo došli do kraja ludila.

Vučićeva režimska piskarala smatraju se kompetentnima savjetovati hrvatske službe...

"Pretpostavlja se da je poslije spomenute fotografije s Plenkovićem, hrvatska obavještajna služba, kao svaka ozbiljna agencija te vrste u svijetu, preuzela obradu dorćolskog blokadera. Ukoliko se to ispostavi da je to istina, srpski državni organi utvrdit će što je bio njegov istinski motiv i zadatak te operacije", piše Kurir.

Ni sami sebi nisu uspjeli objasniti kako bi to točno Plenković profitirao od toga kad jedan 70-godišnji Srbin propuca drugog 57-godišnjeg Srbina... Možda će uskoro objaviti i drugi nastavak ove tupaste teorije u kojoj je Plenković išao u posjet napadačevoj ženi koja živi u Hrvatskoj i preko nje mu davao upute.

