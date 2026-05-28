Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJAVE VLASNICIMA

Stali na kraj konjima koji su lutali Fužinama: Uhvatili ih šest

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Stali na kraj konjima koji su lutali Fužinama: Uhvatili ih šest

Godinama su slobodno lutali cestama i poljima te predstavljali opasnost za promet i mještane. Općina Fužine sada je krenula u sustavno zbrinjavanje životinja.

Općina Fužine riješila je dugogodišnji problem slobodnog lutanja konja Ličkim poljem nedaleko od mjesta, te je uz pomoć veterinarske službe dosad uhvaćeno i zbrinuto šest konja, koji su mjesecima lutali tim područjem i činili štete, doznaje se od općinskih vlasti. Naime, svake godine na područje Fužina dolaze konji s područja susjednih gradova i općina, Bribira, Novog Vinodolskog, Ledenica i drugih u potrazi za ispašom, te lutaju bez nadzora i ozbiljna su opasnost za sigurnost prometa, poljoprivredne nasade, mještane i imovinu. Iako se problem ponavljao dugi niz godina, do sada nisu poduzimane konkretne mjere vezane uz njihovo sustavno zbrinjavanje.

AKCIJA 'LASO' U FUŽINAMA Pobunili se jer hvataju konje u divljini! Općina: 'Spasili smo ih, to su životinje loših vlasnika'
Pobunili se jer hvataju konje u divljini! Općina: 'Spasili smo ih, to su životinje loših vlasnika'

Akcijom uz pomoć veterinarske službe napravljen je, kažu općinske vlasti, važan iskorak i postavljen temelj za trajno rješenje dugogodišnjeg problema. Ukoliko se konji bez nadzora ponovno nađu na njihovom području, nastavit će s akcijom hvatanja..

Zahvaljujući ugovoru s Veterinarskom stanicom Crikvenica, koja ima ugovorene usluge za zbrinjavanje velikih domaćih životinja u jedinom takvom skloništu u Trilju, kojeg ranijih godina nije bilo, stvoreni su uvjeti za konkretno i učinkovito djelovanje.

Prema podacima, na području Fužina je tijekom akcije bilo 18 konja, šest ih je uhvaćeno, uspavano i odvezeno u sklonište u Trilju, dok su se ostali tijekom hvatanja razbježali i nisu više na njihovu području.

RAZMINIRALI SU JE VIDEO ŠOK U LICI 'Bagerom sam naletio na minu nedaleko od kuće. Slavim drugi rođendan!'
VIDEO ŠOK U LICI 'Bagerom sam naletio na minu nedaleko od kuće. Slavim drugi rođendan!'

Budući da je nakoliko konja bilo čipirano, općina će protiv vlasnika podnijeti prekršajnu prijavu za nadoknadu troškova.

Neodgovornim vlasnicima životinja poručili su da se puštanje konja, koji bez nadzora lutaju javnim površinama i prometnicama, više neće tolerirati te da će svaki budući slučaj biti evidentiran i rješavan u skladu sa zakonskim ovlastima i propisima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama
Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'
BORBA S INFLACIJOM

Stiže novi paket mjera: Vlada želi 'ohladiti' gospodarstvo. Ćorić najavio 'discipliniranje'

Malim iznajmljivačima će se godišnji paušal koji plaćaju po krevetu povećati za 100 posto
EKSKLUZIVNO Ove apartmane je izgradio Tomaševićev direktor kojeg pretresaju zbog korupcije
NOVA ZAGREBAČKA AFERA

EKSKLUZIVNO Ove apartmane je izgradio Tomaševićev direktor kojeg pretresaju zbog korupcije

Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević je dao ostavku nakon što su mu upali istražitelji. Osim što ga sumnjiče za namještanje posla od čak 40 milijuna eura, vjeruju da su radovi na apartmanima isto bili mito...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026