Stan Miloševićeve kćeri ide na licitaciju: Prevario je prijatelj?

Stan Marije Milošević, jedine kćeri bivšeg srpskog predsjednika, balkanskog krvnika Slobodana Miloševića, uskoro ide na javnu prodaju. Stan se nalazi u elitnom beogradskom kvartu Dedinje, ima 253 kvadrata i prema procjenama vrijedi 55 milijuna dinara odnosno 470 tisuća eura.

Kako piše srpski Informer, izvršitelji su zbog nevraćenog kredita banci već za 26. prosinac zakazali javnu prodaju stana koji se nalazi u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića.

- U četvrtak, 26. prosinca, planirana je prva prodaja javnim nadmetanjem dva stana u zgradi u nekadašnjem Bulevaru mira. Jednog od 252,7 kvadrata koji je pripadao Mariji Milošević i koji je procijenjen na 55.393.086 dinara, i drugog, čiji je vlasnik bio Nikola Antić, Marijin prijatelj iz djetinjstva i kum. Marijin stan se nalazi na prvom katu i prostire se na oko 253 kvadrata, dok je drugi u potkrovlju i ima 228 kvadrata. Taj drugi stan je procijenjen na 49.485.884 dinara - kaže Informerov izvor.

Stan iznajmila prijatelju nakon očevog odlaska u Haag

Ta dva stana su, navodi Informer, godinama tema spora. Naime, na adresi u Bulevaru kneza Aleksandra nalazi se trokatnica u kojoj su stanove imali Marija Milošević, njen prijatelj Nikola Antić, kao i prijatelj obitelji Milošević, bivši glavni urednik 'Politike' Dragan Hadži Antić.

Kada je Marija, nakon izručenja svog oca u Haag 2001. godine otišla u Crnu Goru, svoj stan je iznajmila prijatelju Nikoli, inače uglednom beogradskom liječniku i nekadašnjem direktoru klinike 'Narodni front', koji je tu otvorio ginekološku ordinaciju. Novac od rente godinama je bio jedini Marijin izvor prihoda u Crnoj Gori, sve dok nije odlučila da stan proda upravo svom prijatelju. Tada su nastali problemi jer je Antić stan prepisao na sebe, ali joj nikada nije isplatio novac. Bar kako tvrdi njen advokat Matija Bulatović te ističe kako je Antić iskoristio svoje prijateljstvo s Marijom kako bi je prevario.

'Mariji nikada nije dao novac'

- Kada je Marija odlučila prodati stan, ona je Nikoli dozvolila da se uknjiži kao vlasnik iako joj on nije dao novac za obavljenu kupoprodaju. On je to odmah iskoristio i na osnovu tog stana i još jednog koji je u istoj zgradi imao odranije, podigao kredit u banci. Mariji nikada nije dao novac... - naglašava Bulatović, te dodaje da se pred sudom zbog toga vode dva postupka kojima se traži poništenje kupoprodajnog ugovora.

- Mi stoga tražimo povrat u prijašnje stanje ili nadoknadu. Osnovano sumnjamo, a za to postoje i određeni dokazi, da je Nikola Antić tako postupio kako bi je prevario- naglašava Bulatović.

Do Marije Milošević i Nikole Antića Informer nije uspio doći ali Dragan Hadži Antić, čiji se stan također nalazi u spomenutoj zgradi, kazao je da je Nikola Antić 'netragom nestao'.

- Nikolu nisam ni čuo ni vidio godinama, kao u zemlju da je propao, a ni Marija se dugo ne javlja. Najstrašnije je da kada se sve to dogodilo, mene nitko ništa nije ni pitao ni obavijestio, a morali su. Moj stan je još tamo i tu ništa nije sporno... - kazao je Hadži Antić.