Stanković: 'HRT mi nije dao da u emisiju pozovem Maju Sever'

Gost emisije Nedjeljom u 2 bio je Marko Vučetić, nezavisni saborski zastupnik i profesor filozofije na Sveučilištu u Zadru, koji je široj javnosti postao poznat po vjerojatno najboljem govoru koji je u saboru održan u raspravi o ratifikaciji Istanbulske konvencije.

Jedna od tema bila je i sloboda medija povodom Svjetskog dana slobode medija. Vučetić je prvo objasnio razliku između cenzure i senzure.

"Cenzura nije najgore što se može dogoditi, najgora je - senzura. To je unošenje besmislenog sadržaja. Kad imate nekoga tko vam cenzurira sadržaj, ili će vam zabraniti da objavite tekst ili prilog, ili će od 15 rečenica pet prekrižiti, ali ovih deset koje se objave su vaše rečenice koje ste napisali. S druge strane, u senzuri, odnosno propagandi, ništa nije istinito, ništa ne odgovara sadržaju koji ste napisali. Mi smo krenuli putem propagande", obrazložio je Vučetić na što ga je voditelj emisije Aleksandar Stanković prekinuo pitanjem tko prednjači u tome.

Vučetić je odgovorio:

"Ako ćemo biti u potpunosti otvoreni i samokritični, ja danas oblik senzure, propagande i necenzure vidim u ovoj emisiji jer je umjesto mene ovdje trebala sjediti Maja Sever. Danas je Svjetski dan slobode medija. Ona je trebala biti gošća ove emisije, a ne ja koji bih trebao promovirati sebe i vlastito sebstvo kao politiku kojom bi se trebali baviti hrvatski građani. Koliko znam, Maja Sever je i trebala biti gošća današnje emisije, ali je zbog senzure, odnosno razloga propagande, njoj to onemogućeno", rekao je.

"Činjenica je da Maja Sever nije gošća ove emisije je moj profesionalni poraz, a mislim da je i poraz kuće u kojoj radim. Ona je pozvana kao predsjednica Sindikata novinara Hrvatske. Prošli tjedan je razgovarala s predsjednikom Hrvatske i ministricom kulture o problemu slobodnih novinara u doba krize. Ja nisam dobio zeleno svjetlo da je pozovem, pozvana je i kao žena ponos Hrvatske, nedavno je dobila nagradu. Argumentacija je bila da ona radi u ovoj kući, u ovoj emisiji, i da to nije moguće. Ja ću biti ustrajan u tome da je stalno pozivam u ovu emisiju jer smatram da bi trebala biti gošća", rekao je Stanković.

"To je upravo taj besmisao protiv kojeg se ja borim na gotovo svim razinama, u svim ulogama koje igram. HRT smatra da kad Maja Sever nastupa sindikalno, da nastupa s pozicije HRT-a. Oni su joj onemogućili da odigra sve uloge koje može odigrati. To je to pokoravanje koje se sada odigrava. Poanta je da ne budemo zarobljeni u samo jednoj ulozi. Maja Sever ima 15 uloga koje bih ja znao nabrojiti, a vjerojatno ih ima 55. Onemogućeno joj je da igra jednu ulogu od strane onih koji provode propagandu", zaključio je Vučetić.

Tema: Hrvatska