Američki predsjednik Donald Trump izazvao je ogorčenost među britanskim zastupnicima i veteranima nakon što je ustvrdio da su snage NATO-a ostale podalje od prve crte bojišnice u Afganistanu.

Trump je komentare iznio u intervjuu za Fox News u kojem je ponovio svoju sugestiju da NATO ne bi podržao Sjedinjene Države kad bi se to od njega zatražilo. Rekao je: "Nikada nam nisu trebali. Reći će da su poslali neke trupe u Afganistan... i jesu, ostali su malo postrani, malo dalje od prve crte bojišnice."

Njegove su izjave izazvale osude cijelog političkog spektra, a kritičari su podsjetili na to da je 457 Britanaca izgubilo život u Afganistanu te isticali Trumpovo izbjegavanje vojne službe u Vijetnamu.

Calvin Bailey, laburistički zastupnik u parlamentu i bivši časnik RAF-a koji je služio uz američke specijalne postrojbe u Afganistanu, rekao je za Press Association da Trumpova tvrdnja "nimalo ne odgovara stvarnosti koju smo iskusili mi koji smo ondje služili".

Konzervativni zastupnik Ben Obese-Jecty, koji je služio u Afganistanu kao kapetan u Kraljevskoj jorkširskoj pukovniji, rekao je da je "tužno vidjeti kako predsjednik Sjedinjenih Država tako obezvređuje žrtvu naše nacije i naših NATO partnera".

A predsjednica Odbora za vanjske poslove Emily Thornberry opisala je to kao "mnogo više od pogreške" i "uvredu" za obitelji poginulih.

Trump je prethodno kritiziran zbog izbjegavanja regrutacije za borbu u Vijetnamu zbog dijagnoze koštane izrasline na petnoj kosti - tvrdnja koja je bila predmet značajnih sumnji.

Ujedinjeno Kraljevstvo pretrpjelo je drugi najveći broj vojnih žrtava u sukobu u Afganistanu, iza SAD-a, koji je izgubio 2461 vojnika.

Ukupno su američki saveznici izgubili 1160 ljudi u sukobu, što je oko trećine ukupnog broja žrtava koalicije.

Bailey je također istaknuo veliki broj poginulih po glavi stanovnika koji je pretrpjela Danska, koja je poslala vojnike da se bore uz Britance u pokrajini Helmandu, a sada se morala oduprijeti Trumpovu pokušaju aneksije Grenlanda.