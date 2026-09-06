Stigao novi CRO Demoskop: Podrška HDZ-u slabi! Milanović i dalje najpozitivniji političar...

Nezadovoljstvo načinom na koji se država nosi s problemom opasnog otpada značajno je utjecalo na političku scenu. To potvrđuju rezultati redovitog mjesečnog istraživanja CRO Demoskop, provedenog od 1. do 3. rujna ekskluzivno za RTL.

HDZ i dalje uvjerljivo drži prvo mjesto na ljestvici političkih stranaka, no podrška stranci Andreja Plenkovića pala je na 25,3 posto, što je njezin najslabiji rezultat od početka trećeg mandata Vlade. SDP je također u padu i sada ima 20,5 posto potpore. Istodobno, rast bilježe Možemo! i Most. Možemo! je na 12,9 posto, dok je Most skočio na 9,5 posto. Stranka Drito ima 1,8 posto, a Domovinski pokret 1,6 posto. Neodlučnih birača je 16,9 posto.

Kako navodi RTL, na ljestvici najpozitivnijih političara prvi je predsjednik Zoran Milanović s 23 posto, a slijedi premijer Andrej Plenković s 15,6 posto. Na drugoj strani, Plenković uvjerljivo predvodi ljestvicu najnegativnijih političara s 37,3 posto, dok je Milanović drugi s 12,3 posto. Na trećem je mjestu Tomislav Tomašević s izborom od 4,1 posto (prema prethodnih 4 posto). Četvrto mjesto s izborom od 3,8 posto drži Marin Miletić (u srpnju 2,3 posto), peti je izbor Ivana Kekin s 2,9 posto (prema srpanjskih 3,1 posto). Dalje slijede Dalija Orešković (2,7 posto), Nikola Grmoja (2,5 posto), Ivan Anušić (2,2 posto), Sandra Benčić (1,6 posto) i Biljana Borzan (1,5 posto).

Među deset najpozitivnijih političara predsjednici su četiri stranke (HDZ, Možemo, Most i DOSIP), dok se predsjednici SDP-a, Drito i DP-a nisu 'ugurali' u u top 10 pozitivnih političara. Pri tom je predsjednik vodeće oporbene stranke tek na 15. mjestu s izborom od svega 0,9 posto. Ljestvicu najnegativnijih hrvatskih političara i dalje uvjerljivo predvode čelni ljudi države, premijer Plenković i predsjednik Milanović. Na samom vrhu ove ljestvice je Andrej Plenković s izborom 37,3 posto (u odnosu na 34,3 posto iz srpnja), dok je na drugom mjestu predsjednik Milanović s izborom od 12,3 posto (u srpnju 12,5 posto).

Istraživanje pokazuje rast pesimizma građana. Samo 17,5 posto ispitanih smatra da Hrvatska ide u dobrom smjeru, dok čak 74,6 posto smatra suprotno. Vlada je za svoj rad dobila prosječnu ocjenu 2,23, što je ujedno njezina najniža ocjena u posljednjih godinu dana. Najvažnija tema proteklog mjeseca za građane bila je afera s opasnim otpadom u Lici i drugim dijelovima Hrvatske. Kao najvažniju temu izdvojilo ju je 40,4 posto ispitanika. Slijedi požar na području Omiša i okolice s 27,9 posto.

Istraživanje CRO Demoskop provela je agencija Promocija plus početkom rujna na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika.