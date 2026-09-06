Saznajte što vas večeras očekuje na najgledanijim TV kanalima uz pregled najvažnijih emisija, serija i filmskih hitova. Donosimo i preporuku najboljih filmova iz ponude ostalih kanala
Evo što večeras gledati na TV-u
Nedjeljna večer na malim ekranima donosi bogat izbor uzbudljivih serija, kvizova, akcijskih filmova i komedija. Za vas smo izdvojili najzanimljivije sadržaje na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmske hitove s drugih TV postaja.
HRT 1
Večeras nudi kombinaciju zabave i filma. Nakon popularnog kviza 'Superpotjera' i informativnog 'Dnevnika 2', slijedi izvlačenje 'LOTO 6', a potom dokumentarna serija 'What's up Kina'. Večer zaokružuje inspirativni sportski film '42 sekunde' o nevjerojatnom uspjehu španjolske vaterpolske reprezentacije.
18:07 Superpotjera
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 6
20:15 What's up Kina
21:15 42 sekunde (film)
HRT 2
Očekuje vas večer kriminalističkih serija. Najprije dvije epizode 'Will Trent' - popularne detektivske serije, a zatim 'Strike', napeta britanska drama o privatnom istražitelju. Prije ponoći, opuštanje uz talk show 'Graham Norton i gosti'.
20:15 Will Trent
20:56 Will Trent
21:40 Strike
22:39 Strike
23:41 Graham Norton i gosti
RTL
Rezervirao je večer za ljubitelje akcije. Prvo 'Brzi i žestoki 9' - deveti nastavak slavne franšize, a zatim još jedan akcijski hit 'Tri kralja'. Prije svega, ne zaboravite informativni 'RTL Danas'.
19:00 RTL Danas
20:15 Brzi i žestoki 9
23:00 Tri kralja
Nova TV
Donosi domaću dramsku seriju 'Kumovi', nakon koje slijedi nova epizoda humoristične 'Slučajne obitelji'. Za kraj večeri, romantična komedija 'Samo ne ti'.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:55 Samo ne ti (film)
RTL 2
Nudi večer za ljubitelje serija. U udarnom terminu gledamo 'Chicago u plamenu' i 'Zločinački umovi', a za opuštanje nakon napetih zapleta tu je humoristična 'Moderna obitelj' i 'Dva i pol muškarca'.
18:45 Djevojke na zadatku
19:25 Chicago u plamenu
20:10 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:05 Moderna obitelj
Doma TV
U večernjem terminu prikazuje filmske klasike akcije i trilera. Prvo 'Rocky Balboa' za sve ljubitelje boksa, a zatim napeti akcijski triler 'Tjelesna straža'. Večer završava kriminalističkim filmom '7 sekundi'.
18:00 Rocky Balboa (film)
20:00 Tjelesna straža (film)
22:30 7 sekundi (film)
Najbolji filmovi večeri na ostalim kanalima:
'Klub boraca' (Star Movies, 22:15) - Kultni triler Davida Finchera s Bradom Pittom i Edwardom Nortonom o dvojici muškaraca koji osnivaju ilegalni klub boraca.
'Djeveta mjeseci' (Star Movies, 20:00) - Romantična komedija s Hughom Grantom i Julianne Moore.
'Amsterdam' (Star Movies, 15:10, repriza) - Misteriozna komedija s impresivnom glumačkom postavom.
'Redovnice nastupaju' (Star Movies, 17:55) - Glazbena komedija o časnim sestrama koje udružuju snage kako bi riješile zločin.
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