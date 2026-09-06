Evo što večeras gledati na TV-u

Nedjeljna večer na malim ekranima donosi bogat izbor uzbudljivih serija, kvizova, akcijskih filmova i komedija. Za vas smo izdvojili najzanimljivije sadržaje na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmske hitove s drugih TV postaja.

HRT 1

Večeras nudi kombinaciju zabave i filma. Nakon popularnog kviza 'Superpotjera' i informativnog 'Dnevnika 2', slijedi izvlačenje 'LOTO 6', a potom dokumentarna serija 'What's up Kina'. Večer zaokružuje inspirativni sportski film '42 sekunde' o nevjerojatnom uspjehu španjolske vaterpolske reprezentacije.

18:07 Superpotjera

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 6

20:15 What's up Kina

21:15 42 sekunde (film)

Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRT 2

Očekuje vas večer kriminalističkih serija. Najprije dvije epizode 'Will Trent' - popularne detektivske serije, a zatim 'Strike', napeta britanska drama o privatnom istražitelju. Prije ponoći, opuštanje uz talk show 'Graham Norton i gosti'.

20:15 Will Trent

20:56 Will Trent

21:40 Strike

22:39 Strike

23:41 Graham Norton i gosti

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL

Rezervirao je večer za ljubitelje akcije. Prvo 'Brzi i žestoki 9' - deveti nastavak slavne franšize, a zatim još jedan akcijski hit 'Tri kralja'. Prije svega, ne zaboravite informativni 'RTL Danas'.

19:00 RTL Danas

20:15 Brzi i žestoki 9

23:00 Tri kralja

Foto: Maja Bota Strbe

Nova TV

Donosi domaću dramsku seriju 'Kumovi', nakon koje slijedi nova epizoda humoristične 'Slučajne obitelji'. Za kraj večeri, romantična komedija 'Samo ne ti'.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:55 Samo ne ti (film)

Foto: NOVA TV

RTL 2

Nudi večer za ljubitelje serija. U udarnom terminu gledamo 'Chicago u plamenu' i 'Zločinački umovi', a za opuštanje nakon napetih zapleta tu je humoristična 'Moderna obitelj' i 'Dva i pol muškarca'.

18:45 Djevojke na zadatku

19:25 Chicago u plamenu

20:10 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

22:05 Moderna obitelj

Foto: Imdb

Doma TV

U večernjem terminu prikazuje filmske klasike akcije i trilera. Prvo 'Rocky Balboa' za sve ljubitelje boksa, a zatim napeti akcijski triler 'Tjelesna straža'. Večer završava kriminalističkim filmom '7 sekundi'.

18:00 Rocky Balboa (film)

20:00 Tjelesna straža (film)

22:30 7 sekundi (film)

Najbolji filmovi večeri na ostalim kanalima:

'Klub boraca' (Star Movies, 22:15) - Kultni triler Davida Finchera s Bradom Pittom i Edwardom Nortonom o dvojici muškaraca koji osnivaju ilegalni klub boraca.

'Djeveta mjeseci' (Star Movies, 20:00) - Romantična komedija s Hughom Grantom i Julianne Moore.

'Amsterdam' (Star Movies, 15:10, repriza) - Misteriozna komedija s impresivnom glumačkom postavom.

'Redovnice nastupaju' (Star Movies, 17:55) - Glazbena komedija o časnim sestrama koje udružuju snage kako bi riješile zločin.

Foto: Lionel Hahn