Stigla reakcija na EU sankcije Izraelu. Ben Gvir: Europska unija je antisemitska

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir koji je svojedobno rekao da je stara židovska tradicija pljunuti kada se prođe pored samostana ili crkve, optužio je Europsku uniju zbog sankcija koje je uvela Izraelu.

Podsjećamo, Bruxelles je sankcionirao Izrael zbog kolonizacije Zapadne obale, a na udaru su se našli i šefovi Hamasa.

- Očekivati od antisemitske unije da donese moralnu odluku isto je što i očekivati da sunce izađe na zapadu. Dok naši neprijatelji vrše napade i ubijaju Židove, Europska unija pokušava vezati ruke onima koji se brane. Pozivam ministra pravosuđa Yariva Levina da u Ministarskom odboru za zakonodavstvo pogura prijedlog zakona zastupnice Limor Son Har-Melech, koji će spriječiti banke da provode ove sramotne sankcije protiv ove divne javnosti - napisao je Ben Gvir na X-u.

Najavio je da će se nastaviti naseljavanje Zapadne obale.

- Pozivam ministra vanjskih poslova da nedvosmisleno izjavi kako Izrael neće tolerirati politički progon svojih građana te da djeluje u smjeru poništenja ovih sramotnih dekreta. Naseljenički pothvat neće biti zastrašen. Nastavit ćemo graditi, saditi, braniti i naseljavati cijelu Zemlju Izraelovu - dodao je. Većina međunarodne zajednice smatra naseljavanje ilegalnim, dok Izrael osporava tu pravnu interpretaciju.