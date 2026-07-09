Stigla vam je na mobitel poruka za plaćanje kazne? Pripazite, riječ je o novoj SMS prevari

Šibensko-kninska policija je tijekom srijede zaprimila više dojava zabrinutih građana o zaprimanju SMS poruke, u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, piše PU šibensko-kninska. Ističu da policija takve obavijesti ne šalje putem SMS poruke.

Takva je poruka stigla i jednom našem čitatelju tijekom srijede ujutro, a nasreću, prepoznao je da se radi o lažnoj poruci...

Foto: Čitatelj 24sata

- Ističemo da policija ne šalje obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka te da, ako građani zaprime takvu poruku, ne odgovaraju na nju niti slijede poveznicu koja se nalazi u poruci. Radi se o obliku tzv. smishing prijevare kojom kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, priopćila je policija.

Objašnjavaju da se u lažnoj SMS poruci traži od građana da pritisnu poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu insternetsku stranicu.





- Smishing prijevare podrazumijevaju kombinaciju SMS i phishing krađe identiteta, odnosno pripremne radnje za počinjenje kaznenih djela prijevare slanjem lažnih SMS poruka u kojima se nalazi poveznica (link) koja vodi prema zlonamjernom softveru. U SMS poruci koju građani zaprime obično se od njih traži da pritisnu, odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu i/ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke. Više informacija o različitim oblicima prijevara i kako se zaštititi, građani mogu saznati na stranici Web heroj - zaključuju iz policije.