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OGLASILA SE POLICIJA

Stigla vam je na mobitel poruka za plaćanje kazne? Pripazite, riječ je o novoj SMS prevari

Piše Iva Tomas,
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Stigla vam je na mobitel poruka za plaćanje kazne? Pripazite, riječ je o novoj SMS prevari
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Foto: canva/čitatelj 24sata
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U SMS poruci koju građani zaprime obično se od njih traži da pritisnu poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu i/ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne podatke

Šibensko-kninska policija je tijekom srijede zaprimila više dojava zabrinutih građana o zaprimanju SMS poruke, u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, piše PU šibensko-kninska. Ističu da policija takve obavijesti ne šalje putem SMS poruke.

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Takva je poruka stigla i jednom našem čitatelju tijekom srijede ujutro, a nasreću, prepoznao je da se radi o lažnoj poruci...

Foto: Čitatelj 24sata

- Ističemo da policija ne šalje obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka te da, ako građani zaprime takvu poruku, ne odgovaraju na nju niti slijede poveznicu koja se nalazi u poruci. Radi se o obliku tzv. smishing prijevare kojom kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, priopćila je policija.

Objašnjavaju da se u lažnoj SMS poruci traži od građana da pritisnu poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu insternetsku stranicu.

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- Smishing prijevare podrazumijevaju kombinaciju SMS i phishing krađe identiteta, odnosno pripremne radnje za počinjenje kaznenih djela prijevare slanjem lažnih SMS poruka u kojima se nalazi poveznica (link) koja vodi prema zlonamjernom softveru. U SMS poruci koju građani zaprime obično se od njih traži da pritisnu, odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu i/ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke. Više informacija o različitim oblicima prijevara i kako se zaštititi, građani mogu saznati na stranici Web heroj - zaključuju iz policije.

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