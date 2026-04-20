Stiglo zahladnjenje i kiša: Evo što nas čeka u idućim danima

U utorak Hrvatsku čeka promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. Mjestimice će biti i kiša, pogotovo u Dalmaciji u prvom dijelu dana, gdje su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, dok se poslijepodne lokalni pljuskovi očekuju i drugdje. Ujutro u unutrašnjosti može biti i magle, a vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Na Jadranu će puhati većinom umjerena i jaka bura, ujutro i navečer podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 5 do 10, a na moru između 11 i 15 °C. Najviša dnevna od 15 do 20 °C, u gorju malo niža.

Što se tiče ostatka tjedna, u srijedu se očekuje djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a mjestimice može biti slabe kiše ili ponekog pljuska. Od četvrtka sunčanije, osobito na Jadranu. Na kopnu će puhati slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, u četvrtak na istoku moguće s jakim udarima.

Na Jadranu umjerena i jaka, mjestimice na udare olujna bura u četvrtak će slabiti i okretati na sjeverozapadnjak. Na kopnu u četvrtak lokalno moguć slab mraz, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, a danju posvuda sve toplije.