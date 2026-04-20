Otrov pronašli u dječjoj hrani u Austriji: 'Uvijek provjerite je li kašica otvarana, mora 'kliknuti'

Hrvatska nije pogođena incidentom u Austriji, objavio je HiPP Hrvatska nakon što je u kaznenoj istrazi zaplijenjen manji broj neovlašteno otvaranih HiPP staklenki s dječjom hranom u Austriji, Češkoj i Slovačkoj. Otkriveno je da sadrže otrov za štakore. Krim policija austrijske pokrajine Gradišće izvijestila je da je u okrugu Einstadta zaplijenio HiPP-ovu staklenku dječje hrane koja je sadržavala 190 grama kašice od "mrkve i krumpira", i koja je po svemu sudeći bila - manipulirana.

Opasnu staklenku je prijavio kupac, a hrana, nasreću, nije konzumirana. Austrijske vlasti rekle su da su nepoznati počinitelji navodno pokušali ucijeniti proizvođača dječje hrane HiPP tvrdeći da su u neke proizvode stavili otrov za štakore. Koliko je poznato, u Austriji su pogođene staklenke bile označene bijelom naljepnicom s crvenim krugom na dnu.

- Zaplijenjen je mali broj neovlašteno otvaranih HiPP staklenki za dječju hranu - kako je prethodno izviješteno u Austriji, a sad i u Češkoj i Slovačkoj. Tijekom pregleda ovih staklenki, nadležne vlasti otkrile su da sadrže otrov za štakore, priopćio je HiPP. Iz opreza, pogođeni maloprodajni partneri u Češkoj i Slovačkoj povukli su sve HiPP staklenke za dječju hranu iz prodaje", napominju. U Austriji HiPP nastavlja povlačiti sve staklenke za dječju hranu kupljene u SPAR-u Austrija. U sklopu ovog povlačenja jedna oštećena staklenka već je zaplijenjena. SPAR je pak odlučio ukloniti HiPP dječju hranu iz svojih trgovina i proširiti ovu mjeru opreza na druge zemlje u kojima SPAR posluje.

- Incident ni na koji način nije povezan s kvalitetom ili proizvodnjom HiPP proizvoda. Naši sustavi proizvodnje, kvalitete i kontrole ostaju u potpunosti netaknuti - napominju. Konzumiranje oštećene staklenke može biti opasno po život, kažu, savjetujući da se takvi proizvodi iz opreza ne konzumiraju.

- Uvijek provjerite je li ambalaža neoštećena, posebno provjerite je li poklopac na staklenkama netaknut - prije otvaranja pritisnite poklopac palcem - ne smije se udubiti i kod prvog otvaranja trebate čuti 'klik'. Nemojte koristiti proizvode koji pokazuju znakove oštećenja. Molimo roditelje i potrošače da iz sigurnosnih razloga ne hrane svoje bebe niti konzumiraju HiPP staklenke dječje hrane kupljene u SPAR-u Austrija - zaključuju u HiPP-u.

Državnom inspektoratu, Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu poljoprivrede poslali smo pitanje mogu li potrošači u Hrvatskoj biti sigurni. Očekujemo odgovor.