Stiže grmljavinsko nevrijeme, obilna kiša i olujni udari juga: Meteorolozi su upalili alarme

Obilna kiša stvarala je probleme u prometu u četvrtak u Rijeci, a nakon kišnog petka diljem zemlje, stiže - još kiše. Za vikend nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom, a ponegdje i jačim pljuskovima s grmljavinom.

Glavnina oborine, lokalno i obilne, past će u prvom dijelu dana, na istoku i u Dalmaciji u drugom, prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Foto: DHMZ

Za gotovo cijelu Hrvatsku je izdano žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme. Na Kvarneru je upozorenje na snazi zbog lokalno obilne kiše i moguće urbane i bujične poplave, a očekuje se da će oborine biti više od 50 mm. Osim toga, mogući su i pljuskovi s grmljavinom.

- Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika - upozoravaju na DHMZ-u.

I u Gospiću se očekuje obilna kiša, uz opasnost poplava. Kiša će pasti i na karlovačkom i zagrebačkom području.

Cijela Jadranska obala je također pod alarmom, osim na kninskom području. Tijekom noći i jutra na području Sjeverne Dalmacije će puhati mjestimice jako, moguće i vrlo jako jugo, a navečer će mjestimice okrenuti na jaču buru. Najjači udari vjetra bit će od 65 do 85 kilometara na sat. Olujni udari juga bit će i na području Splita, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Srednja Dalmacija također je pod alarmom zbog mjestimice jakog, a tijekom noći i vrlo jakog juga, s najjačim udarima i do 85 kilometra na sat. Jugo će puhati i na samom jugu zemlje.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno, u Dalmaciji još u prvom dijelu dana i jako te olujno jugo. Jutarnja temperatura zraka bit će od 6 do 10, na Jadranu između 11 i 17 °C. Najviša od 14 do 19, a u središnjim predjelima te u Gorskoj Hrvatskoj uglavnom od 10 do 14 °C.

Do ponedjeljka će biti promjenljivo, na kopnu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili ponekim pljuskom. U utorak će već biti pretežno sunčano. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeveroistočni, a u ponedjeljak mjestimice i jak.

U nedjelju će na Jadranu prolazno zapuhati umjeren sjeverozapadni vjetar, a od ponedjeljka će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura zraka u postupnom padu.