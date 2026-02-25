Obavijesti

SUNCE DOMINIRA

Stiže pravo proljeće! Sutra i do 18 stupnjeva, a vikend još topliji

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Zadar: Smiraj dana na zadarskoj rivi | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vikend donosi sunčano vrijeme uz svježa jutra i ugodne dnevne temperature! Na Jadranu do 18 °C, a u unutrašnjosti do 16 °C. Očekuje se i magla, osobito u Posavini i Istri

U četvrtak nas očekuje pretežno sunčano i stabilno vrijeme, uz svježe jutro i ugodne dnevne temperature, osobito na Jadranu gdje će ponegdje dosezati i 18 stupnjeva.

U unutrašnjosti će jutro mjestimice započeti uz maglu, osobito u Posavini i kotlinama, dok je kratkotrajna magla moguća i na sjevernom Jadranu te uz zapadnu obalu Istre. Tijekom dana prevladavat će sunčano vrijeme, iako u središnjim krajevima povremeno može biti prolazne umjerene naoblake.

Pogledajte vrijeme po gradovima

Foto: DHMZ

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, na istoku ponegdje do umjeren jugoistočni i istočni, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. U noći i ujutro uz obalu je mjestimice moguća bura, a na krajnjem jugu njezini udari mogu biti i jaki.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti će se kretati većinom od -2 do 3 °C, dok će na Jadranu biti osjetno toplije, između 6 i 11 °C. Najviša dnevna temperatura u kontinentalnim krajevima uglavnom između 11 i 16 °C, dok će na obali, otocima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dosezati od 14 do 18 °C.

Na istoku Hrvatske prevladavat će sunčano, uz najvišu temperaturu od 11 °C u Podunavlju do 15 °C na zapadu regije. U središnjoj Hrvatskoj dnevne vrijednosti bit će između 13 i 16 °C, dok će jutro biti hladno, uz temperature od -1 do 1 °C.

Na zapadu zemlje, uz mogućnost jutarnje magle i niskih oblaka koji se ponegdje mogu zadržati dulje nad morem, temperature će se kretati od 13 do 18 °C. U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme, a dnevna temperatura nerijetko će dosezati 17 ili 18 °C.

More će biti malo do umjereno valovito, a dan će u većem dijelu zemlje obilježiti obilje sunčanih sati i ugodna, gotovo proljetna atmosfera.

- I u posljednjim danima veljače i prvog dana ožujka na kopnu prevladavajuće sunčano. Osobito za vikend valja računati na jutarnju, lokalno i prijepodnevnu maglu. Jutarnji "minusi" blagi, za vikend i rijetki, danju postupno toplije, pri čemu će vrijednosti temperature i dalje biti iznad prosjeka.

Razmjerno toplo i na Jadranu. Uz većinom slab vjetar prijepodnevna magla, sumaglica i niska naoblaka bit će češća pojava nego na kopnu, osobito za vikend na sjeveru. Ipak, neće nedostajati ni sunčanih sati, ponajviše u petak - prognozirala je za HRT Katarina Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a.

