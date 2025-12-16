Stiže prvi dodatak na mirovinu: 'Koliko daju, toliko će i uzeti. U siječnju će cijene opet porasti!'

Vlada je krajem listopada donijela odluku prema kojoj godišnji dodatak na mirovinu iznosi šest eura za svaku godinu mirovinskoga staža. Premijer Andrej Plenković tada je poručio da je riječ o nastavku poboljšanja položaja umirovljenika, piše N1. S obzirom na prosječni radni staž, dodatak će u prosjeku iznositi oko 170 eura, dok će umirovljenici s punih 40 godina staža dobiti 240 eura.

Godišnji dodatak dobit će i korisnici obiteljskih mirovina, a iznos će se računati prema stažu na temelju kojeg je mirovina određena nakon smrti osiguranika ili supružnika. Isto vrijedi i za korisnike invalidskih mirovina te one s beneficiranim radnim stažem, dodatak će se računati prema mirovinskom stažu prema kojem im je priznata mirovina. Dodatak neće podlijegati oporezivanju niti ovrsi. U slučaju ovrhe, umirovljenici moraju imati otvoren zaštićeni račun na koji će uplata biti automatski preusmjerena.

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Višnja Stanišić smatra da je iznos godišnjeg dodatka premalen i da pokazuje nepoštivanje prema ljudima koji su cijeli radni vijek uplaćivali doprinose.

- Da uz njega ide i božićnica, onda bi to bilo nešto. Ovako se iz iznosa godišnjeg dodatka od šest eura po godini staža, vidi kako se poštuje rad u Hrvatskoj. Znam da će mnogi umirovljenici reći da 'bolje išta, nego ništa' no osobno smatram da je taj iznos ispod svake razine. Najžalosnije je što su umirovljenici s malim mirovinama naučili štedjeti na svemu pa niti ne znaju za bolje. Većina će taj novac potrošiti plaćajući neke dugove ili da unucima kupe nešto malo više za Božić nego inače. Taj novac dođe u vrijeme kad i najbrže ode. Onda će doći siječanj pa ćemo svi skupa plakati jer će cijene otići gore, struja, plin i ostalo, i to puno više nego što su rekli da će biti inflacija - kaže Stanišić za N1.

Dodaje kako je Vlada, za razliku od nekih europskih zemalja poput Austrije, Španjolske i Portugala koje isplaćuju 13. pa i 14. mirovinu, uvela godišnji dodatak kako bi se nominalno povećala prosječna mirovina.

- To im je bila prva nakana, da se računa kao povećanje prosječne mirovine kako bi podlijegalo oporezivanju. No na kraju su ipak prihvatili sugestiju da to baš ne bi bilo pametno. Kako ćeš nekome povećati prosječnu mjesečnu mirovinu jednokratnim godišnjim dodatkom? Kakvo bi to bilo povećanje? Za one s najnižim mirovinama, nikakvo. Bolje bi bilo da su taj godišnji dodatak ipak nazvali božićnicom - smatra Stanišić.

Kritičan je i predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika, koji godišnji dodatak naziva obmanom.

- Mi taj dodatak smatramo klasičnom prevarom i skretanjem pažnje s drugih umirovljeničkih tema. Isključena je priča o stvarnoj 13. mirovini, o paketima pomoći za umirovljenike i o božićnici. Umjesto toga, Vlada je sve to strpala u ovaj trajni godišnji dodatak. A tih šest eura po godini staža sramtno je i ponižavajuće za sve umirovljenike. Najgore je što su neke umirovljeničke stranke i udruge to prihvatile - kaže Špika.

Upozorava i da dodatak dolazi u isto vrijeme kada rastu troškovi života. Računi za struju veći su za oko 15 posto, lokalne vlasti podižu cijene komunalnih usluga, a poskupljuje i dopunsko zdravstveno osiguranje.

- Pa kao u reklami - ali to nije sve! Vidjeli ste da jedinice lokalne samouprave drastično dižu cijene domova za umirovljenike. Na kraju ispada da će kroz razne druge troškove, poreze i namete država uzeti dvaput više. A to onda nije pomoć, nego uvreda za zdrav razum - poručuje za N1.

Ističe i da je prosječni godišnji dodatak od oko 180 eura jednak novom godišnjem iznosu police dopunskog osiguranja.

- U prosjeku je to isto. Koliko daju, toliko će i uzeti. Broj umirovljenika u zoni siromaštva svakog mjeseca je sve veći. Samim time pada u vodu priča kako umirovljenici žive sve bolje. Mirovine rastu samo nominalno, ne i stvarno - kaže Špika. Što taj dodatak znači u praksi, opisala je i umirovljenica Mirjana iz okolice Zagreba, koja očekuje manje od 170 eura. - Imam puno izbora, a radije bih da nemam, jer imam puno računa za poplaćati. Dio ću dati unucima za Božić, oni će biti najveći dobitnici. Njima država diže božićni džeparac od baka i djedova - kaže kroz šalu. Ozbiljnije dodaje da će joj dodatak dobro doći tek kratko, kako bi na kraju godine "uhvatila malo zraka". - Već iza Božića i Nove godine počinje nova borba. U prvom mjesecu više neću ni znati da sam dobila taj dodatak - zaključuje.