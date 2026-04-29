Stiže velika promjena vremena: Kiša, pad temperature i bura

Hrvatsku je danas zahvatila nagla promjena vremena koja je donijela osjetno niže temperature, više oblaka i kišu u većem dijelu zemlje. Nakon toplijih dana, sredina tjedna donosi pravo proljetno zahlađenje, a razlike između kopna i mora sada su još izraženije. U unutrašnjosti prevladava pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu, osobito tijekom prijepodneva. Temperature su znatno niže nego prethodnih dana i uglavnom se kreću između 11 i 16 °C, dok se u Zagrebu očekuje između 11 i 14 °C, bez većih oscilacija tijekom dana. U gorju je još svježije, uz čestu kišu i tmurno vrijeme, dok se jutarnje temperature spuštaju i do oko 7 °C.

Slično je i na istoku zemlje, gdje je promjenjivo i svježije, uz povremene oborine i umjeren sjeverni vjetar koji dodatno pojačava osjećaj hladnoće.

Na Jadranu potpuno druga slika, ali ne bez problema. Dok je u Dalmaciji djelomice sunčano uz slab do umjeren jugo i temperature između 19 i 24 °C, na sjevernom dijelu obale prevladava promjenjiva naoblaka uz mogućnost slabe kiše, osobito na riječkom području.

Na sjevernom Jadranu puše umjerena do jaka bura koja će tijekom poslijepodneva i večeri dodatno jačati. Podno Velebita očekuju se olujni udari jači od 65 km/h. Zbog takvih uvjeta izdano je upozorenje na potencijalno opasno vrijeme za riječku regiju, Kvarner i Kvarnerić.

Nestabilno vrijeme posljedica je proljetne ciklone koja je zahvatila veći dio zemlje i donijela kratkotrajno osvježenje. Građanima se savjetuje oprez, osobito u priobalju gdje jaki udari bure mogu stvarati probleme, kao i prilagodba odjeće naglom padu temperatura.

Slični uvjeti zadržat će se i idućih dana. U četvrtak se upozorenja na vjetar šire na veći dio obale, a za Velebitski kanal proglašava se i opasno vrijeme zbog vrlo jakih i olujnih udara bure. I petak će donijeti sličan scenarij, no uz postupno smirivanje vremena.

Već od četvrtka očekuje se razvedravanje, najprije na zapadu zemlje, dok će se kiša još kratko zadržati u Lici, unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem jugu. Do petka slijedi stabilnije i sunčanije vrijeme, ali uz hladna jutra, u unutrašnjosti lokalno postoji mogućnost i slabog mraza.

Tijekom dana temperature će postupno rasti, a na Jadranu će bura slabjeti i za vikend okrenuti na sjeverozapadnjak. Pred nama su tako sunčaniji i topliji dani, no uz hladan početak.