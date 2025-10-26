Božićnice za umirovljenike: Dio gradova već je objavio iznose i datume, evo kako se prijaviti

Mnogi umirovljenici i socijalno osjetljive skupine građana će ove zime dobiti božićnice od svojih gradova i općina, piše portal Mirovina.hr. Prema prvim informacijama, više od stotinu jedinica lokalne samouprave planira isplatiti ovu pomoć. Za sada je oko petnaest već objavilo detalje i započelo s prijavama.

U odnosu na prošlu godinu, iznosi su u većini mjesta nešto viši, kao i cenzusi za ostvarivanje prava. Prošle je godine božićnice isplatilo više od 160 gradova i općina.

Ivanec

Grad Ivanec zaprimat će prijave do 30. studenoga. Božićnice se dodjeljuju umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 600 eura, ali i osobama bez primanja te korisnicima zajamčene minimalne naknade. Iznosi se kreću od 40 do 90 eura, ovisno o visini mirovine:

do 200 eura → 90 eura

200–340 eura → 75 eura

340–470 eura → 55 eura

470–600 eura → 40 eura

Karlovac

Od 1. prosinca Karlovac isplaćuje po 50 eura umirovljenicima i korisnicima socijalnih programa s mirovinom manjom od 500 eura. Novac će se moći podići u poslovnicama Fine, potvrdio je gradonačelnik Damir Mandić.

Križevci

Križevčani s primanjima do 350 eura dobit će 50 eura božićnice. Pravo ostvaruju umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne i nacionalne naknade za starije, odrasle osobe s invaliditetom bez prihoda, nezaposleni branitelji te korisnici inkluzivnog dodatka.

Mursko Središće

Grad i ove godine dijeli poklon-bonove umirovljenicima s mirovinom manjom od 670 eura. Iznosi bonova su:

do 360 eura → 60 eura

361–500 eura → 40 eura

501–670 eura → 30 eura

Pravo imaju i osobe starije od 65 godina koje primaju nacionalnu naknadu, zajamčenu minimalnu naknadu ili nemaju prihode.

Pakrac

Pakrački umirovljenici čija mirovina ne prelazi 350 eura dobit će 40 eura božićnice. Oni koji su prošle godine već primili pomoć, bilo na račun ili poštanskom uputnicom, ne moraju podnositi novi zahtjev. Ostali se mogu prijaviti osobno ili putem interneta do 12. prosinca.

Poreč isplaćuje 111,49 eura svim osobama starijima od 65 godina koje su umirovljenici, korisnici nacionalne naknade ili bez prihoda. Postupak isplate traje tijekom studenoga i prosinca, a obuhvatit će oko 4700 građana. Oni koji su božićnicu primili lani ne moraju se ponovno prijavljivati, osim ako su mijenjali banku ili račun.

Rijeka

Rijeka je osigurala dvije razine pomoći:

130 eura za umirovljenike s mirovinom do 460 eura, korisnike nacionalne naknade i osobe starije od 65 bez prihoda

100 eura za one s nešto višim mirovinama ili članove kućanstava s niskim prihodima te dugotrajno nezaposlene starije od 50 godina

Primjenjuje se i cenzus po kućanstvu: od 600 eura za samca do 1260 eura za četveročlano kućanstvo, uz dodatnih 150 eura za svakog dodatnog člana. Nekretnine za najam ili prodaju isključuju pravo na božićnicu.

Samobor

Samobor pravo na božićnicu priznaje umirovljenicima, osobama s invaliditetom, nezaposlenim braniteljima i korisnicima nacionalne naknade s primanjima do 400 eura. Iznosi su:

do 250 eura → 85 eura

250,01–325 eura → 60 eura

325,01–400 eura → 45 eura

Prijave traju do 27. listopada 2025., a isplate će Fina obavljati od 3. studenoga do 6. prosinca.

Sveti Juraj na Bregu

Općinsko vijeće odlučilo je isplatiti 50 eura umirovljenicima i osobama starijima od 60 godina. Pravo imaju oni s mirovinom do 600 eura, dok stariji bez mirovine mogu imati druge prihode do 250 eura. Pomoć se ostvaruje po jednoj osnovi, a vrijedi i za korisnike nacionalne naknade te inkluzivnog dodatka.

Umag

U Umagu pravo imaju umirovljenici i osobe starije od 65 godina bez prihoda, pod uvjetom da u gradu žive barem pet godina. Mjesečni prosjek primanja ne smije prelaziti 500 eura. Iznosi su izdašni:

do 200 eura → 600 eura božićnice

200,01–300 eura → 400 eura

300,01–400 eura → 200 eura

400,01–500 eura → 100 eura

Varaždin

U Varaždinu božićnice dobivaju umirovljenici s mirovinom do 600 eura te korisnici nacionalne naknade, osobne invalidnine, inkluzivnog dodatka i nezaposlene osobe s invaliditetom. Iznosi:

do 350 eura → 75 eura

350,01–600 eura → 60 eura

Podaci se prikupljaju po službenoj dužnosti, a pravo se ostvaruje samo po jednoj osnovi.