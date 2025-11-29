Stižu kamere bez milosti na zagrebačke ceste. Snimat će ilegalni parking, zna se i gdje

Grad Zagreb pokrenuo je nabavu za potpunu modernizaciju postojećeg analognog sustava nadzora parkirališta. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 80.000 eura, a zamijenit će se cijeli sustav koji koristi Služba prometnog redarstva – od kamera do prateće infrastrukture. Cilj je brže i učinkovitije otkrivanje prometnih prekršaja, piše Jutarnji list.

Prema dokumentaciji, planirana je ugradnja 24 nove IP kamere, među kojima je:

8 prometnih analitičkih PTZ kamera,

2 pokretne PTZ kamere rezolucije 4 MP s 30x optičkim zoomom,

14 fiksnih dome kamera razlučivosti 8 MP.

Kombinacija nove opreme u potpunosti zamjenjuje dosadašnji analogni sustav. IP kamere omogućuju kvalitetniju sliku, daljinski pristup i naprednu videoanalitiku, uključujući automatsko prepoznavanje registarskih oznaka i detekciju nepropisnog parkiranja. PTZ modeli mogu se okretati, naginjati i zumirati te pokrivaju velika područja.

Nadzor na 10 lokacija u gradu

Modernizacija obuhvaća deset frekventnih lokacija: Maksimirska–Jordanovac, Maksimirska–Šulekova, Jadranski most, Kvatrić, Martićeva–Kašićeva, Đorđićeva, Avenue Mall, Heinzelova 4 te dvije pozicije na Savskom okretištu.

Na svakom od tih mjesta postavit će se nove kamere koje omogućuju nadzor danju i noću, infracrveni domet do 300 metara, široki dinamički raspon, stabilizaciju slike i značajno veći broj detalja u odnosu na postojeći sustav.